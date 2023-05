समीर वानखेड़े को मिल रही गैंगस्टर अतीक अहमद की तरह हत्या की धमकी, बोले - कमिश्नर को दूंगा पूरी जानकारी

Bollywood, Shahrukh Khan, Aryan Khan: बॉलीवुड एक्टर (Bollywood) शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) का नाम शामिल न करने के एवज में उनसे कथित रूप से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने संबंधी आरोपों से घिरे एनसीबी (NCB) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने आज सोमवार को यह कहकर सनसनी फैला दी है कि उन्हें पिछले चार दिन से लगातार धमकियां मिल रही हैं. उन्हें गैंगस्टर अतीक अहमद की तरह हत्या की धमकी दी जा रही है.

मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कहा, “मुझे पिछले 4 दिनों से लगातार धमकियां मिल रही हैं. पुलिस कमिश्नर से सब कुछ शेयर करूंगा…”. वानखेड़े ने कहा, मुझे और मेरी पत्नी को पिछले 4 दिनों से धमकी मिल रही है और सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज आ रहे हैं. मैं इसके बारे में आज मुंबई पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर विशेष सुरक्षा की मांग करूंगा.

सीबीआई (CBI) ने बीते शनिवार और रविवार को लगातार दो दिन बांद्रा-कुर्ला परिसर स्थित कार्यालय में समीर वानखेड़े से आर्यन खान (Aryan Khan) का नाम शामिल न करने के एवज में उनसे कथित रूप से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने संबंधी आरोपों के सिलसिले में पांच- पांच घंटे पूछताछ की थी.