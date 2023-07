शरद पवार ने 'अटल स्टाइल' में अजित पवार को दिया जवाब, न टायर्ड हूं, न रिटायर्ड हूं... मैं तो फायर हूं

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार (NCP chief Sharad Pawar) ने पार्टी से बगावत करने वाले अपने भतीजे अजित पवार (Ajit Pawar) के सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त (retirement) होने संबंधी सुझाव पर ‘अटल स्टाइल’ में पलटवार करते हुए कहा, उम्र का काम से क्या लेना-देना है. पवार ने सेवानिवृत्त होने के अजित के सुझाव पर कहा कि कि वह अभी बूढ़े नहीं हुए हैं. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को दोहराते हुए कहा, न टायर्ड हूं, न रिटायर्ड हूं (I’m not tired, I’m not retired, I’m fire) मैं तो फायर हूं.

पार्टी प्रमुख शरद पवार ने यह भी कहा है कि सभी बागियों को एनसीपी से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.

एनसीपी प्रमुख पवार ने कहा कि वह काम करते रहेंगे, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें काम करते हुए देखना चाहते हैं.

अजित की इस टिप्पणी पर कि 83 साल की आयु में उनके चाचा को अब सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए, शरद पवार ने कहा, क्या आप जानते हैं कि मोरारजी देसाई किस उम्र में प्रधानमंत्री बने थे? मैं प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं बनना चाहता, केवल लोगों की सेवा करना चाहता हूं.