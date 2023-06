Mumbai Rains: मुंबई पहुंचा मानसून, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट, अगले 4-5 दिन भारी बारिश होगी

Mumbai Rains: महाराष्ट्र के कई इलाकों में शनिवार को हुई बारिश के बीच मौसम विभाग ने मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शनिवार को बताया कि अगले 4-5 दिनों में महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून के आज मुंबई गया है. इसकी वजह से मुंबई में अगले एक सप्तह तेज बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर मुंबई में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

मौसम विभाग के अनुसार, मुंबई के कुछ हिस्सों में शनिवार तड़के बारिश देखी गई. मौसम विभाग ने गुरुवार को कहा था कि मानसून 24 जून तक मुंबई पहुंच सकता है.आईएमडी मुंबई ने पहले कहा था, “मानसून के रायगढ़, ठाणे, मुंबई और पालघर की ओर आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं. मानसून के 24 जून तक मुंबई पहुंचने की संभावना है. आम तौर पर, मुंबई में मानसून आधिकारिक तौर पर जून के दूसरे सप्ताह में शुरू होता है. आईएमडी ने 18 जून को देश में मानसून की शुरुआत पर एक अपडेट प्रदान किया था.