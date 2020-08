नई दिल्‍ली: महाराष्‍ट्र की राजधान मुंबई और उसके पासके 7 जिलों में भारी बारिश की स्थिति है. आज बुधवार को महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री के मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के अधिकारियों के साथ राज्‍य के अन्‍य 7 जिलों जो बारिश का सामना कर रहे हैं, उनके कलेक्‍टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. वहीं मौसम विभाग ने मुंबई में आज रात को अत्‍याधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है. अगले 72

घंटे मुश्किल के हैं. Also Read - बिहार में बैठे कुछ असामाजिक तत्वों को लगता है कि इसकी राजनीति करें तो चुनाव में काम चल जाएगा: संजय राउत

आईएमडी के अनुमान के मुताबिक, उत्तर खाड़ी में मंगलवार को हवा का कम दबाव का क्षेत्र बनने से अरब सागर में दक्षिणी हवाएं और तेज हो गई हैं. इससे मुंबई में तथा उसके आसपास भारी से बहुत भारी बारिश हुई है. Also Read - मुंबई में अगले दो दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी, लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह

सीएम उद्धव ठाकरे ने बीएमसी को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है, क्योंकि लगातार दूसरे दिन मुंबई में भारी बारिश जारी है. चूंकि आईएमडी कल तक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है, सीएम ने नागरिकों से अपील की है कि यदि आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलें और उद्यम करें.

Chief Minister Uddhav Thackeray also reviewed the situation with district collectors of Ratnagiri, Sindhudurg, Palghar, Kolhapur, Thane and Raigad districts as they have been experiencing heavy rainfall: #Maharashtra Chief Minister’s Office (CMO) https://t.co/pWtvqfX44f

भारतीय मौसम विभाग (India Meteorological Department) ने कहा, मुंबई में आज 60-70 किमी घंटा की गति और 107 किमी प्रति घंटे तक की गति दर्ज की गई. अत्यधिक भारी बारिश और तेज हवाओं के आज रात जारी रहेगी और कल से कम होने की संभावना.

आईएमडी के मुताबिक, मुंबई के कोलाबा में 22.9 सेमी बारिश हुई, जबकि सांताक्रूज में सुबह 8:30 से शाम 5:30 के बीच 8.8 सेमी बारिश हुई. वर्तमान में तट के साथ 70 किमी प्रति घंटे की गति के साथ तेज हवाएं चल रही हैं और अगले 3-4 घंटों के दौरान जारी रहने की संभावना है.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के मुताबिक, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रत्नागिरि, सिंधुदुर्ग, पालघर, कोल्हापुर, ठाणे और रायगढ़ जिलों के जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की, क्योंकि वे भारी वर्षा का सामना कर रहे हैं.

#WATCH: Water logging in parts of Mumbai following incessant rainfall in the city; visuals from near Hindmata area.

India Meteorological Department (IMD) has predicted heavy rainfall in the city till 6th August. pic.twitter.com/U2JTYf5Zo9

— ANI (@ANI) August 5, 2020