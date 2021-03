महाराष्‍ट्र की राजधानी मुंबई (Mumbai)में कोरोना (covid-19) संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच चलते अब जल्‍द ही नाइट कर्फ्यू (night curfew) लागू किया जा सकता है. मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने मुंबईकरों से लॉकडाउन (lockdown) लागू करने की स्थिति से बचने के लिए मिलजुल कर सहयोग करने की जरूरत बताई है. बता दें कि बीते बुधवार को मुंबई शहर में 2,377 मामले दर्ज किए गए थे. Also Read - Maharashtra: पालघर जिले में सभी स्‍कूल, कॉलेज और हॉस्‍टल बंद करने के आदेश

मुंबई की मेयर (Mumbai Mayor) ने गुरुवार को कहा, मैंने सोचा है कि ठीक अब नाइट कर्फ्यू लगाना आवश्‍यक है. हम भीड़वाले बाजारों को नई जगह ले जाने के लिए विचार कर रहे हैं. सभी मुंबईकरों को जरूरत है मिलकर काम करने की ताकि लॉकडाउन को लागू होने से बचा जा सके.

I think imposing a night curfew is necessary right now. We are also considering shifting the crowded markets to new sites. All Mumbaikars need to work together to prevent the imposition of a lockdown: Mumbai Mayor Kishori Pednekar on rising COVID19 cases pic.twitter.com/u8RFXXzpZ0

— ANI (@ANI) March 18, 2021