Mumbai में विपक्षी दलों की तीसरी मीटिंग, 31 अगस्त को 'INDIA' का Logo होगा लांच, सोनिया गांधी होंगी शामिल

‘INDIA’, Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) के लिए विपक्षी दलों के संयुक्त गठबंधन भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (Indian National Developmental Inclusive Alliance) की मीटिंग इस हफ्ते मुंबई ( MUMBAI) में होने जा रही है. इसमें अन्य प्रमुख विरोधी दलों के नेताओं के साथ कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी भी शामिल होंगी. विपक्षी दलों के संयुक्त गठबंधन के लोगो (Logo) का अनावरण 31 अगस्त को किया जाएगा.

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने यह जानकारी देते हुए आज सोमवार को कहा, एमवीए (MVA) की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है. यह बैठक देश को एक बड़ा संदेश देगी. INDIA का लोगो” गठबंधन का अनावरण भी यहां 31 अगस्त को किया जाएगा.

नाना पटोले ने कहा, मुंबई में भारत गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले आज कहा,”एमवीए (महा विकास अघाड़ी) की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है. INDIA गठबंधन की बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खरगे जी तीनों आने वाले हैं. यह बैठक देश को एक बड़ा संदेश देगी. भारत का लोगो” गठबंधन का अनावरण भी यहां 31 अगस्त को किया जाएगा.