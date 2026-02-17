Hindi Maharashtra

India Caste Free Village Ahmednagar Saudala Village Maharashtra

भारत के इस गांव ने कर दिया कमाल! भेदभाव की जंजीर तोड़ बना ‘जातिमुक्त’... कैसे हुआ ये चमत्कार?

Caste Free Village: अहमदनगर जिले का सौदाला गांव जातिमुक्त घोषित हुआ है. इस कदम से गांव की सोच और व्यवस्था में बदलाव आएगा. आइए जानते हैं ये सब कैसे संभव हुआ?

गांव के लोगों ने तय किया कि अब सिर्फ बातें नहीं होंगी, बल्कि गांव की सोच और व्यवस्था में भी बदलाव लाया जाएगा. (Photo From Freepik)

आपने अक्सर ये सुना होगा कि अगर समाज बदलना है, तो सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करनी होगी. महाराष्ट्र के अहमदनगर के नेवासा तालुका का छोटा सा गांव सौदाला आज इसी सोच की सबसे बड़ी मिसाल बनकर सामने आया है. इस गांव ने जाति-पांति और ऊंच-नीच की दीवारों को तोड़कर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. गांव ने खुद को ‘जातिमुक्त गांव’ घोषित कर दिया है. इस फैसले की गूंज अब सिर्फ अहमदनगर तक नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में सुनाई दे रही है.

कैसे संभव हुआ ये? युवाओं का खास संदेश

इस ऐतिहासिक कदम की शुरुआत किसी बड़े नेता के भाषण या किसी आंदोलन से नहीं हुई. दरअसल, गांव के अलग-अलग जाति और धर्म के 15 युवाओं ने एक साथ मिलकर रक्तदान किया. इस पहल का मकसद था – कि इंसान की रगों में बहने वाले खून का कोई धर्म या जाति नहीं होती. यह छोटी सी शुरुआत धीरे-धीरे एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ने लगी. इसके बाद गांव के लोगों ने तय किया कि अब सिर्फ बातें नहीं होंगी, बल्कि गांव की सोच और व्यवस्था में भी बदलाव लाया जाएगा.

अब भाईचारे से होगी गांव की पहचान

रक्तदान के बाद गांव में एक विशेष ग्रामसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समुदायों के लोग शामिल हुए. इस बैठक में सभी ने एकजुट होकर संकल्प लिया कि अब से गांव में जातिगत भेदभाव को पूरी तरह खत्म किया जाएगा. गांव वालों ने तय किया कि अब कोई भी व्यक्ति किसी को जाति के आधार पर छोटा-बड़ा नहीं समझेगा. ग्रामसभा में यह भी कहा गया कि सौदाला की पहचान अब जाति से नहीं, बल्कि इंसानियत और भाईचारे से होगी. यह फैसला गांव के लिए सिर्फ एक घोषणा नहीं, बल्कि एक नई सोच की शुरुआत बन गया. लोगों का मानना है कि अगर गांव का माहौल एकजुट होगा, तो विकास भी तेजी से होगा.

सौदाला बना महाराष्ट्र का पहला गांव

इस ऐतिहासिक ग्रामसभा की अध्यक्षता गांव के सरपंच शरद आरगडे ने की. वहीं इस पहल को आगे बढ़ाने में प्रमोद झिंजाड की अहम भूमिका रही, जिन्होंने ग्रामीणों से इस कदम के लिए अपील की. बैठक में महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 के तहत ग्रामसभा को मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया. जब सरपंच ने ‘जातिमुक्त गांव’ का प्रस्ताव रखा तो बाबासाहेब बोधक के अनुमोदन के साथ पूरा गांव एक सुर में इस फैसले के समर्थन में खड़ा हो गया. इसी के साथ सौदाला महाराष्ट्र का पहला ऐसा गांव बन गया, जिसने आधिकारिक तौर पर खुद को जातिमुक्त घोषित किया है.

देश के लिए बना प्रेरणा

सौदाला गांव की यह पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन सकती है. आज भी कई इलाकों में जातिगत तनाव और संघर्ष की खबरें सामने आती हैं. वहीं सौदाला ने साबित कर दिया कि बदलाव संभव है, बस सोच बदलने की जरूरत है. गांव ने यह भी दिखाया कि ग्रामसभा सिर्फ योजनाओं की बैठक नहीं होती, बल्कि समाज को नई दिशा देने का सबसे मजबूत माध्यम भी है.

