  • Hindi
  • Maharashtra
  • India Caste Free Village Ahmednagar Saudala Village Maharashtra

भारत के इस गांव ने कर दिया कमाल! भेदभाव की जंजीर तोड़ बना ‘जातिमुक्त’... कैसे हुआ ये चमत्कार?

Caste Free Village: अहमदनगर जिले का सौदाला गांव जातिमुक्त घोषित हुआ है. इस कदम से गांव की सोच और व्यवस्था में बदलाव आएगा. आइए जानते हैं ये सब कैसे संभव हुआ?

Published date india.com Published: February 17, 2026 5:49 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
भारत के इस गांव ने कर दिया कमाल! भेदभाव की जंजीर तोड़ बना ‘जातिमुक्त’... कैसे हुआ ये चमत्कार?
गांव के लोगों ने तय किया कि अब सिर्फ बातें नहीं होंगी, बल्कि गांव की सोच और व्यवस्था में भी बदलाव लाया जाएगा. (Photo From Freepik)

आपने अक्सर ये सुना होगा कि अगर समाज बदलना है, तो सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करनी होगी. महाराष्ट्र के अहमदनगर के नेवासा तालुका का छोटा सा गांव सौदाला आज इसी सोच की सबसे बड़ी मिसाल बनकर सामने आया है. इस गांव ने जाति-पांति और ऊंच-नीच की दीवारों को तोड़कर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. गांव ने खुद को ‘जातिमुक्त गांव’ घोषित कर दिया है. इस फैसले की गूंज अब सिर्फ अहमदनगर तक नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में सुनाई दे रही है.

ये भी पढ़ें: अब बच नहीं पाओगे! 18 फरवरी के बाद पुरानी नंबर प्लेट पर लिया जाएगा सख्त एक्शन, भारी जुर्माना तय

कैसे संभव हुआ ये? युवाओं का खास संदेश

इस ऐतिहासिक कदम की शुरुआत किसी बड़े नेता के भाषण या किसी आंदोलन से नहीं हुई. दरअसल, गांव के अलग-अलग जाति और धर्म के 15 युवाओं ने एक साथ मिलकर रक्तदान किया. इस पहल का मकसद था – कि इंसान की रगों में बहने वाले खून का कोई धर्म या जाति नहीं होती. यह छोटी सी शुरुआत धीरे-धीरे एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ने लगी. इसके बाद गांव के लोगों ने तय किया कि अब सिर्फ बातें नहीं होंगी, बल्कि गांव की सोच और व्यवस्था में भी बदलाव लाया जाएगा.

अब भाईचारे से होगी गांव की पहचान

रक्तदान के बाद गांव में एक विशेष ग्रामसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समुदायों के लोग शामिल हुए. इस बैठक में सभी ने एकजुट होकर संकल्प लिया कि अब से गांव में जातिगत भेदभाव को पूरी तरह खत्म किया जाएगा. गांव वालों ने तय किया कि अब कोई भी व्यक्ति किसी को जाति के आधार पर छोटा-बड़ा नहीं समझेगा. ग्रामसभा में यह भी कहा गया कि सौदाला की पहचान अब जाति से नहीं, बल्कि इंसानियत और भाईचारे से होगी. यह फैसला गांव के लिए सिर्फ एक घोषणा नहीं, बल्कि एक नई सोच की शुरुआत बन गया. लोगों का मानना है कि अगर गांव का माहौल एकजुट होगा, तो विकास भी तेजी से होगा.

सौदाला बना महाराष्ट्र का पहला गांव

इस ऐतिहासिक ग्रामसभा की अध्यक्षता गांव के सरपंच शरद आरगडे ने की. वहीं इस पहल को आगे बढ़ाने में प्रमोद झिंजाड की अहम भूमिका रही, जिन्होंने ग्रामीणों से इस कदम के लिए अपील की. बैठक में महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 के तहत ग्रामसभा को मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया. जब सरपंच ने ‘जातिमुक्त गांव’ का प्रस्ताव रखा तो बाबासाहेब बोधक के अनुमोदन के साथ पूरा गांव एक सुर में इस फैसले के समर्थन में खड़ा हो गया. इसी के साथ सौदाला महाराष्ट्र का पहला ऐसा गांव बन गया, जिसने आधिकारिक तौर पर खुद को जातिमुक्त घोषित किया है.

देश के लिए बना प्रेरणा

सौदाला गांव की यह पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन सकती है. आज भी कई इलाकों में जातिगत तनाव और संघर्ष की खबरें सामने आती हैं. वहीं सौदाला ने साबित कर दिया कि बदलाव संभव है, बस सोच बदलने की जरूरत है. गांव ने यह भी दिखाया कि ग्रामसभा सिर्फ योजनाओं की बैठक नहीं होती, बल्कि समाज को नई दिशा देने का सबसे मजबूत माध्यम भी है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.