मुंबई (Mumbai): मुंबई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मझगांव डॉक पर भारतीय नौसेना (Indian Navy ) के अग्रिम पंक्ति के स्वदेश निर्मित (indigenously built) दो युद्धपोतों (destroyer warships ) सूरत (INS Surat) और उदयगिरी (INS Udaygiri) का मंगलवार को जलावतरण किया. प्रोजेक्ट 15बी श्रेणी के जहाज भारतीय नौसेना की अगली पीढ़ी के स्टेल्थ (रडार को चकमा देने में सक्षम) निर्देशित मिसाइल विध्वंसक हैं. नेवी में इन दो विध्‍वसक युद्धपोतों के शामिल होने से इंड‍ियन नेवी के मारक क्षमता में बड़ा इजाफा हो गया है.

मझगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल ) ने एक बयान में बताया कि पहली बार स्वदेश निर्मित दो युद्धपोतों का जलावतरण किया गया है. एमडीएल, प्रमुख जहाज एवं पनडुब्बी निर्माण करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कम्पनी है.

Maharashtra | Defence Minister Rajnath Singh launches the Indian Navy destroyer warship INS Surat and frigate INS Udaygiri in Mumbai pic.twitter.com/B2LPGBFghs

— ANI (@ANI) May 17, 2022