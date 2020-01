मुंबई: शिवसेना सांसद संजय राउत Sanjay Raut ने बीते बुधवार को अपने बयान ‘करीम लाला से इंदिरा गांधी मिलने जाया करती थीं” (Indira Gandhi used to go & meet Karim Lala) को वापस ले लिया है और कहा है कि मेरे कांग्रेस के मित्रों को दुखी होने की जरूरत नहीं है. यदि किसी को मेरे बयान इंदिरा गांधी जी Indira Gandhi ji की छवि को नुकसान या किसी की भावनाओं को चोट पहुंची है तो मैं अपना बयान वापस लेता हूं.”

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर मचे बवाल के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने गुरुवार को सफाई दी कि मुंबई के इतिहास की समझ ना रखने वालों ने उनके बयान को तोड़-मरोड़ डाला. राउत के अनुसार, उनके कहने का आशय यह था कि करीम लाला पठान समुदाय के प्रतिनिधि थे और उनकी यही हैसियत उनसे पूर्व प्रधानमंत्री की मुलाकात की वजह थी.

बता दें कि पुणे में लोकमत मीडिया समूह के एक कार्यक्रम के दौरान दिए एक साक्षात्कार में राउत ने दावा किया था, ”जब (अंडरवर्ल्ड डॉन) हाजी मस्तान मंत्रालय आए थे, तो पूरा सचिवालय उन्हें देखने नीचे आ गया था. इंदिरा गांधी पायधुनी (दक्षिण मुंबई) में करीम लाला से मिला करती थीं.”

Sanjay Raut, Shiv Sena on his statement ‘Indira Gandhi used to go & meet Karim Lala (underworld don)’: Our friends from Congress need not feel hurt. If someone feels that my statement has hurt the image of Indira Gandhi ji or hurt someone’s feelings, I take back my statement. pic.twitter.com/7fV6Y4KyhU

