महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर शख्स ने फेंकी स्याही, 10 पुलिसकर्मी निलंबित

Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे के पिंपरी में कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल के चेहरे पर शख्स ने स्याही फेंक दी. बताया जा रहा है कि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल की कथित टिप्पणी से आहत होकर शख्स ने स्याही फेंकी. पिंपरी चिचवाड़ पुलिस ने राज्य के वरिष्ठ मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर स्याही फेंके जाने की घटना के संबंध में अपने तीन अधिकारियों और सात अन्य कर्मियों को निलंबित कर दिया है. एक शीर्ष अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. यह घटना शनिवार को पिंपरी शहर में डॉ. बी आर आंबेडकर और समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में पाटिल की विवादास्पद टिप्पणी के विरोध में हुई थी. बताया जा रहा है कि दस पुलिसकर्मियों के खिलाफ पाटिल की सुरक्षा में कथित तौर पर चूक को लेकर कार्रवाई की गई है.

पिंपरी चिंचवाड़ के पुलिस आयुक्त अंकुश शिंदे ने कहा, “घटना के सिलसिले में हमने सात पुलिसक्रमियों और तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. ये सभी मंत्री के दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात थे.” शनिवार की शाम पाटिल पर तीन लोगों ने उस समय स्याही फेंकी थी, जब वह पिंपरी में एक पदाधिकारी के घर से बाहर निकल रहे थे. पुलिस ने इस हरकत में शामिल तीनों लोगों को हिरासत में लिया है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता पर स्याही औरंगाबाद जिले में विवादास्पद बयान देने के एक दिन बाद फेंकी गई थी.