ठाणे/मुंबई: दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को पूछताछ के बाद मकोका कोर्ट ठाणे की न्यायिक हिरासत में वापस भेजा दिया गया है. Also Read - Maharashtra: अनिल देशमुख ईडी के सामने नहीं हुए पेश, वकीलों के जरिए जांच एजेंसी से मांगे पूछताछ के आधार के दस्‍तावेज

एनसीबी के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के डीडीजी एमए जैन ने कहा, दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को पूछताछ के बाद मकोका कोर्ट ठाणे की न्यायिक हिरासत में वापस भेजा जा रहा है. हमारे पास कुछ इनपुट थे और हम उनसे पूछताछ करना चाहते थे. हमने कोर्ट से उसकी 2 दिन की रिमांड मांगी थी. हमने उसे गिरफ्तार नहीं किया है.

Also Read - Maharashtra: ED ने पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के दो सहायक अरेस्‍ट किए, शरद पवार बोले- ये हमारे लिए नया नहीं है

Dawood Ibrahim’s brother Iqbal Kaskar is being sent back to judicial custody of MCOCA court, Thane after interrogation. We had some inputs & wanted to question him. We asked the court for his 2-day remand. We haven’t arrested him. Probe on: MA Jain, DDG (South West region), NCB pic.twitter.com/YzwIt4TXJk Also Read - ED ने महाराष्‍ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर व मुंबई के पर‍िसरों पर रेड मारी

— ANI (@ANI) June 26, 2021