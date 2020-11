IRCTC News today on 25 November 2020: कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. ऐसे में अगर आपने मुंबई जाने के लिए ट्रेन में टिकट ले रखी है तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है. महाराष्ट्र की सरकार ने आज से बाहर से राज्य में आने वाले ट्रेन यात्रियों के लिए यात्रा शुरू करने से 96 घंटे पहले के बीच कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है. कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही आप ट्रेन में यात्रा कर पाएंगे. Also Read - Sarkari Naukri 2020: BEL Recruitment 2020: BEL में इन पदों पर आवेदन करने की है आज आखिरी तारीख, जल्द करें अप्लाई, 50 हजार तक मिलेगी सैलरी

वेस्टर्न रेलवे के रतलाम डीआरएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने ट्वीट में स्पष्ट लिखा है कि 25 नवंबर 2020 यानी आज से कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र की सरकार ने गुजरात, गोवा, राजस्थान और दिल्ली से आने वाले यात्रियों या इन राज्यों में ठहराव के साथ गुजरने वाली गाड़ियों के यात्री के लिए आगमन से 96 घंटे पूर्व का कोविड निगेटिव रिपोर्ट जरूरी किया गया है. Also Read - CoronaVirus ने ले ली कांग्रेस नेता अहमद पटेल की जान, पीएम ने जताया दुख, सोनिया-राहुल गांधी ने कही ये बात...

ऐसे में अगर आप इन जगहों से यात्रा शुरू करने जा रहे हैं तो आपको कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव होनी चाहिए. हालांकि इस आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन यात्रियों के पास कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं होगी उनका रेलवे स्टेशनों पर ही टेस्ट किया जाएगा.

Maharashtra: Travellers from Delhi, Rajasthan, Goa and Gujarat arriving at Mumbai to undergo mandatory RT-PCR test from today; visuals Dadar Railway station pic.twitter.com/7vBmuqOTCG

— ANI (@ANI) November 25, 2020