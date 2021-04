Full Lockdown In Maharashtra? महाराष्ट्र में कोरोनो संक्रमण (Coronavirus) की रफ्तार प्रतिदिन डरावनी होती जा रही है. देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित इसी राज्य से प्रतिदिन मिल रहे हैं. इस स्थिति को देखकर सीएम उद्धव ठाकरे की चिंता लाजिमी है. दिन प्रतिदिन बढ़ रहे मामलों को देखते हुए राज्‍य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने शनिवार को राज्य में वर्तमान COVID19 स्थिति की समीक्षा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है. महाराष्ट्र में बढ़े कोरोना मामलों के देखते हुए लग रहा है कि आज सीएम पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं. Also Read - Maharashtra Lockdown LIVE Video: महाराष्ट्र में आज से लगा लॉकडाउन, जानिए गाइडलाइंस, मंत्री ने दी चेतावनी..

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 58,993 ताजा मामले सामने आये हैं, जिसे देखते हुए सीएम ने ये महत्‍वपूर्ण बैठक बुलाई है. राज्‍य के स्वास्‍थ्‍य विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार राज्य में बीते 24 घंटों में कुल 45,391 मरीज स्‍वस्‍थ हुए हैं और 301 मरीजों की मौत दर्ज की गई है. Also Read - Mumbai Weekend lockdown Restrictions: वीकेंड लॉकडाउन के लिए BMC की गाइडलाइंस जारी, जानें वीक डे भी क्या-क्या हैं पाबंदियां.. बसों, टैक्सी और ऑटो पर भी...

Maharashtra CM Uddhav Thackeray has called a meeting via video conference of all political party leaders today to review the current COVID19 situation in the state Also Read - Maharashtra Lockdown Latest Update: महाराष्ट्र में फुल लॉकडाउन को लेकर सीएम ठाकरे के बाद एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कह दी ये बड़ी बात, जानिए क्या...

महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख ने बताया कि हमने आज से वीकेंड लॉकडाउन लगाया है, अगर लोग नहीं मानेंगे तो ऐसे में सख्त कार्रवाई करनी होगी और बड़ा कदम उठाना होगा.

Mumbai Guardian Minister Aslam Sheikh reviews implementation of weekend restrictions imposed in the city, amid the rise in COVID19 cases

“We’ll review the situation in fruit & vegetable markets, if violations are found, we’ll take action,” he says pic.twitter.com/0FWGsJD2D1

— ANI (@ANI) April 10, 2021