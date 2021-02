Maharashtra COVID-19: महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना वायरस (Corona Virus) के मामले बढ़ने लगे हैं, जो चिंता की बात है. पिछले दिनों कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड गिरावट के 42 दिन बाद अचानक से महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. राज्य में 3365 नए कोविड-19 (Covid-19) मरीज मिले हैं, इस वजह से महाराष्ट्र ने केरल को भी पीछे छोड़ दिया है. केरल में सोमवार को 2884 मरीज मिले थे. खास बात यह है कि राज्य में बीते साल 30 नवंबर के बाद पहली बार इतने मामले मिले हैं. Also Read - Night Curfew News: कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बाद महाराष्ट्र के इस जिले में लगा Night Curfew

मुंबई की मेयर ने कहा-नहीं सुधरे हालात तो लॉकडाउन लगेगा Also Read - Maharashtra Lockdown News: महाराष्ट्र में फिर लगेगा Lockdown? लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों पर जानें डिप्टी CM ने क्या कहा...

कोरोना के बढ़ते मामले पर चिंता जताते हुए मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि यह चिंता की बात है. ट्रेनों में यात्रा करने वाले ज्यादातर लोग मास्क नहीं पहनते हैं. अभी लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए नहीं तो हमें फिर से एक और लॉकडाउन लगाने की नौबत आ जाएगी.ये आपके हाथ में है कि क्या लॉकडाउन फिर से लागू किया जाएगा. Also Read - Maharashtra News Today: सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई एसयूवी, 4 लोगों की मौत

It’s a matter of concern. Most people travelling in trains don’t wear masks. People must take precautions else we’d head towards another lockdown. Whether lockdown will be implemented again, is in the hands of people: Kishori Pednekar, Mumbai Mayor on surge in COVID cases in city pic.twitter.com/IJgMVUJVJm

— ANI (@ANI) February 16, 2021