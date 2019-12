नई दिल्‍ली: महाराष्‍ट्र में विधानसभा चुनाव के बीजेपी से मुख्‍यमंत्री की कुर्सी के लिए गठबंधन तोड़ने वाली शिवसेना क्‍या एनसीपी और कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाकर भी उनके साथ खुश नहीं है? यह सवाल मंगलवार को शिवसेना के एक सीनियर नेता के ताजा बयान से उठ खड़ा हुआ है. आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता मनोहर जोशी ने कहा है कि उनकी राय में बीजेपी और शिवसेना एक साथ रहें तो बेहतर होगा, लेकिन दोनों दल वर्तमान में यह नहीं चाहते हैं.

जोशी का यह बयान उस समय आया, जब शिवसेना ने नागरिक संसोधन विधेयक 2019 का लोकसभा में समर्थन किया. हालांकि इसके बाद पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज्‍यसभा में समर्थन के लिए बीजेपी के सामने कुछ शर्तें रख दी हैं. उन्होंने कहा, हमने कुछ सवाल उठाए हैं, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिए हैं. यह एक भ्रांति है कि सिर्फ भाजपा को देश का खयाल है.

पार्टी के सीनियर नेता जोशी ठाकरे परिवार के सबसे करीबी नेताओं में से हैं. बीजेपी और शिवसेना के एक साथ होने की निजी राय देने वाले पूर्व सीएम जोशी को क्‍या ऐसा लगता है कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ उनकी पार्टी ज्‍यादा दिन तक सरकार नहीं चल पाएगी या संभावित गतिरोधों की आशंका के चलते उनका यह बयान आया है.

Former Chief Minister of Maharashtra & Shiv Sena leader, Manohar Joshi: In my opinion, it will be better if BJP & Shiv Sena stay together. But both the parties don’t want it at present. pic.twitter.com/fNtNRLIQF0

