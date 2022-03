IT Raids, Maharashtra, Mumbai, Pune, Shiv Sena: महाराष्‍ट्र में आज मंगलवार को एक बार फिर शिवसेना के नेता मंत्री आदित्‍य ठाकरे (ministers Aaditya Thackeray) और मंत्री अनिल परब (Anil Parab) के कई करीबियों पर इनकम टैक्‍स विभाग (Income Tax Department) ने छापे की कार्रवाई की है. मुंबई और पुणे में आईटी की रेड (IT raids) शिवसेना नेताओं के करीबियों पर चल रही है. वहीं, इस कार्रवाई को लेकर शिवसेना के राज्‍यसभा सदस्‍य संजय राउत ने केंद्रीय एजेंसियों पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं. राउत ने दावा करते हुए चेताया है कि कि मुंबई पुलिस ईडी अधिकारियों की सांठगांठ से आपराधिक सिंडिकेट और रंगदारी रैकेट की जांच शुरू करेगी. मेरी बात मानिए, ईडी के कुछ अफसर जेल भी जाएंगे.Also Read - UP Elections Result: 10 मार्च तक कड़ी पहरेदारी में है EVM, सपा रख रही है चारों पहर दूरबीन से नजर, देखें वीडियो

Income Tax Department is conducting raids at the office and residence of close aides of Shiv Sena leaders and Maharashtra ministers Aaditya Thackeray and Anil Parab. The raids are being conducted in Mumbai and Pune. Details awaited. — ANI (@ANI) March 8, 2022

जानकारी के मुताबिक, आयकर विभाग की टीमें मुंबई और पुणे में शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे और अनिल परब के करीबी सहयोगियों के कार्यालयों और आवास पर छापेमारी कर रहीं हैं. अभी फिलहाल विस्‍तृत विवरण की प्रतीक्षा है. इससे पहले आईटी विभाग ने बीएमसी के विभिन्न संपर्ककर्ताओं और शिवसेना नेताओं के कार्यालयों और परिसरों में छापेमारी की थी. Also Read - Zee Exit Polls: पांच में से दो राज्यों में भाजपा, दो में कांग्रेस और एक में 'आप' की सरकार

Some ED officials are contesting elections on BJP tickets, ED has become ATM of BJP & I have given records of extortion by these officers to the PM. Nexus of ED officers are extorting contractors, developers & builders: Shiv Sena leader Sanjay Raut pic.twitter.com/GTWlS6J4Sh — ANI (@ANI) March 8, 2022

शिवसेना नेता संजय राउत ने पार्टी के करीबी सहयोगियों के यहां छापेमारी को लेकर कहा, केंद्रीय एजेंसियां ​​पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के कुछ चुनिंदा लोगों को क्यों निशाना बना रही हैं. क्या उन्हें दूसरे राज्यों से कोई और नहीं मिलता, यह एमवीए सरकार पर दबाव बनाने और उसे अस्थिर करने की एक रणनीति है.

शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, मुंबई पुलिस ईडी अधिकारियों की सांठगांठ से आपराधिक सिंडिकेट और रंगदारी रैकेट की जांच शुरू करेगी. मेरी बात मानिए, ईडी के कुछ अफसर जेल भी जाएंगे.

शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, ईडी के कुछ अधिकारी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, ईडी बीजेपी का एटीएम बन गया है और मैंने पीएम को इन अधिकारियों द्वारा जबरन वसूली का रिकॉर्ड दिया है. ईडी अधिकारियों के गठजोड़ ठेकेदारों, डेवलपर्स और बिल्डरों से उगाही कर रहे हैं.