Janta Curfew News: महाराष्ट्र में कोरोना का कहर कम नहीं हो रहा है. हर दिन यहां रिकॉर्ड मामले दर्ज किये जा रहे हैं. महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकार ने कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामले को देखते हुए कई शहरों में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगा रखा है. इसके साथ-साथ कहीं, वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) तो कहीं संपूर्ण लॉकडाउन की भी घोषणा भी गई है. हालांकि कोरोना के मामलों में कमी नहीं आ रही है. इस बीच लातूर के जिला प्रशासन ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के चलते 27 और 28 फरवरी को यहां ‘जनता कर्फ्यू’ लगाने का फैसला किया है. Also Read - Lockdown In Maharashtra: महाराष्ट्र के इस जिले में लगा लॉकडाउन, बाहर से आने वालों को करना होगा यह काम

लातूर के जिलाधिकारी पृथ्वीराज बीपी ने यह घोषणा करते हुए लोगों से अनुरोध किया कि वे वीकेंड में आपात स्थिति को छोड़कर अन्य परिस्थितियों में अपने घरों से बाहर नहीं निकलें. उन्होंने कहा कि समूचे राज्य में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन लातूर जिला तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में है. अधिकारियों ने बताया कि जिले में बुधवार को संक्रमण के 98 नये मामले सामने आने के साथ अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़ कर 25,045 पहुंच गई, जबकि अब तक महामारी से 703 लोगों की मौत हो चुकी है. Also Read - Anganwadi centres reopen: 11 महीने के बाद जम्मू-कश्मीर के राजौरी में खुल गए आंगनवाड़ी केंद्र

बता दें कि महाराष्ट्र में बुधवार को करीब 9 हजार कोरोना के नए मामले सामने आए. महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कोरोना के 8,807 नए केस दर्ज किए गए वहीं, इस दौरान 80 लोगों की मौत हो गई. इसके साथ-साथ इस दौरान 2,772 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. Also Read - Maharashtra Lockdown News: कोरोना संक्रमण में तेजी के बाद औरंगाबाद में 8 मार्च तक Night Curfew, जानें किसकी होगी इजाजत, कहां रहेगी पाबंदी...

Maharashtra reported 8,807 new COVID-19 cases, 2,772 discharges, and 80 deaths in the last 24 hours, as per State Health Department

Total cases: 21,21,119

Total recoveries: 20,08,623

Active cases: 59,358

Death toll: 51,937

— ANI (@ANI) February 24, 2021