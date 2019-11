नई दिल्ली: अमिताभ बच्चन की पत्नी व समाजवादी पार्टी की नेता जया (Jaya Bachchan) बच्चन ने उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) को मुख्यमंत्री बनने को लेकर बधाई दी है. जया बच्चन ने कहा, ठाकरे परिवार और हमारा गहरा और काफी पुरान रिश्ता है. उन्हें (उद्धव) मुख्यमंत्री बनने पर मेरी हार्दिक बधाई. मुझे पूरी उम्मीद है कि उद्धव महाराष्ट्र की भलाई के लिए काम करेंगे, किसानों को राहत देंगे और युवाओं को रोजगार देंगे.

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में शिवसेना (Shiv Sena), एनसीपी (NCP) और कांग्रेस (Congress) की गठबंधन की सरकार है. उद्धव ठाकरे कुछ ही देर में मुंबई के शिवाजी पार्क (Shivaji Park) में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं. इस दौरान कुछ अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जा सकती है. वहीं शरद पवार के भतीजे अजित पवार (Ajit Pawar) महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनेंगे. अजित पवार को आज शपथ नहीं दिलाई जाएगी.

Jaya Bachchan, Samajwadi Party: Thackeray family and we share a deep & old relationship. My heartiest congratulations to him (Uddhav) on becoming Chief Minister. I sincerely hope he works towards the betterment of Maharashtra, provides relief to farmers and gives youth employment pic.twitter.com/DQO8E6ZOOA

— ANI (@ANI) November 28, 2019