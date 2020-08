मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच की मांग करते हुए गुरुवार को एक वीडियो शेयर किया है. कंगना ने ट्वीट करते हुए कहा, We want CBI for Sushant Singh Rajput, we deserve to know the truth. Also Read - सुशांत सिंह की भांजी मल्लिका हुईं इमोशनल, बोलीं- मैं उनसे बेहतर इंसान को...

कंगना की वेरिफाईड ट्विटर टीम, जिसका नाम टीम कंगना रनौत है, उसने अभिनेत्री का वीडियो साझा करते हुए लिखा, “हम सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई चाहते हैं. हम सच जानने के काबिल हैं.” Also Read - रिया को अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल देना चाहते थे सुशांत सिंह, इस तरह की थी प्लानिंग

एक्‍ट्रेस ने इस वीडियो को सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई से पहले सोशल मीडिया पर साझा किया है. रिया ने सुशांत के परिवार द्वारा पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई स्थानांतरित करने की याचिका दाखिल की हुई है.

वहीं गुरुवार को कंगना की ट्विटर टीम ने आलिया भट्ट की आगामी फिल्म सड़क 2 के ट्रेलर पर नेगेटिव रीव्यू देते हुए लिखा, “कृप्या कोई आर बाल्की को खोजें, वह कहां छिपे हैं, उन्होंने कहा था कि रणबीर और आलिया से बेहतर कलाकार कोई नहीं हैं. शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो, ब्रेनवाशिंग की भी सीमा होती है. दोनों पप्पू माफिया मीडिया, उनके दोस्तों और नकली अवॉर्डस द्वारा तय किए गए औसत महिमामंडन से भी बहुत नीचे हैं, उनका समय खत्म हो गया है.”