Maharashtra State Human Rights Commission has issued summons to BMC Municipal Commissioner IS Chahal in Case of demolition of property belonging to actress Kangana Ranaut: बॉलीवुड एक्‍ट्रेस कंगना रानौत की प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ करने को लेकर कोर्ट के चक्‍कर में फंसी बीएमसी की मुश्किलें कम नहीं हो रहीं हैं. महाराज राज्‍य मानव अधिकार आयोग (Maharashtra State Human Rights Commission) ने महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने बीएमसी नगर निगम के आयुक्त आईएस चहल को एक्‍ट्रेस कंगना रनौत से की प्रॉपर्टी के विध्वंस के संबंध में प्राप्त एक शिकायत के संबंध में समन जारी किया है. Also Read - कंगना रनौत ने शेयर की बिकिनी फोटो, हो गईं ट्रोल, लोगों ने कहा- ये सिखाएगी भारतीय संस्कृति...!

बता दें बीते 9 सितंबर को पाली हिल्स इलाके में स्थित कंगना के बंगले का एक हिस्सा गिरा दिया था. बीएमसी ने यह कदम ऐसे वक़्त में उठाया था, जब कंगना रनौत, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर लगातार तीखे हमले बोल रही थीं. इतना ही नहीं, कंगना और शिवसेना सांसद संजय राऊत के बीच इस विषय पर काफ़ी विवाद भी हो गया था और इसने राजनीतिक मोड़ ले लिया था. Also Read - Mumbai के प्राइवेट हॉस्‍पिटल में वार्ड ब्‍वॉय ने महिला मरीज से की शर्मनाक हरकत, अंजाम ये हुआ

Maharashtra State Human Rights Commission has issued summons to BMC Municipal Commissioner IS Chahal to appear before it in connection with a complaint received regarding demolition of property belonging to actress Kangana Ranaut (in file photo). pic.twitter.com/lQWx5JRkhC Also Read - Coronavirus strain की दहशत, UK से लौटे 7 यात्री Covid-19 Positive निकले — ANI (@ANI) December 23, 2020

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को फटकार भी लगाई थी. कंगना ने BMC से दो करोड़ रुपए हर्जाना मांगा था, इस पर हाईकोर्ट ने नुकसान का पता लगाने के लिए सर्वेयर नियुक्त करने का आदेश दिया था, जिसे, मार्च 2021 तक रिपोर्ट सौंपनी है. कोर्ट ने ये भी कहा था कि वह BMC को इस बात का भी आवेदन दे सकती हैं कि दफ्तर के जो हिस्से टूटे नहीं हैं उन्हें दोबारा से सुव्यवस्थित किया जाए. कोर्ट का ये फैसला दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के बाद करीबन 2 महीने तक चली बहसों के बाद सुनाया था. हाईकोर्ट के खिलाफ इस फैसले के बाद बीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. बीएमसी के इस कदम के

मद्देजनर कंगना रानौत ने शीर्ष कोर्ट में कैवियट दायर की थी.

मुंबई हाईकोर्ट कोर्ट ने माना कि ये सभी चीजें कंगना को धमकाने के मकसद से की गईं और BMC की मंशा ठीक नहीं थी. दिया गया नोटिस और की गई तोड़फोड़ असल में कंगना को धमकाने के लिए थी. कोर्ट ने कहा कि कंगना को हर्जाना दिए जाने के लिए दफ्तर में हुई तोड़फोड़ का मूल्यांकन किया जाए और इस मूल्यांकन की जानकारी कंगना और BMC दोनों को होनी चाहिए.