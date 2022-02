Karnataka hijab row: महाराष्ट्र (Maharashtra) के मंत्री आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) ने आज बुधवार को कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने संबंधी विवाद (Karnataka hijab row) के कारण पैदा हुए तनावपूर्ण माहौल के बीच एक बड़ा बयान दिया है. महाराष्ट्र के मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे मंत्री आदित्य ठाकरे ने कर्नाटक हिजाब विवाद पर कहा, जहां स्कूल, कॉलेजों में निर्धारित यूनिफॉर्म है, उसका पालन किया जाए. शिक्षा के केंद्रों में केवल शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए. धार्मिक या राजनीतिक मुद्दों को स्कूलों, कॉलेजों में नहीं लाया जाना चाहिए.Also Read - Karnataka Hijab Row: हिजाब विवाद के बीच बेंगलुरु में स्कूलों-शिक्षण संस्थानों के पास अगले दो हफ्तों तक विरोध प्रदर्शन पर रोक

Where there is a prescribed uniform in schools/colleges, it should be followed. Only education should be the focus at centers of education. Religious or political issues should not be brought to schools/colleges: Maharashtra Minister Aaditya Thackeray on Karnataka hijab row pic.twitter.com/eBFR7VIvh4

