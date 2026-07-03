केतन मर्डर केस में बड़ा खुलासा! कोड वर्ड्स में चैट करते थे सिया-चेतन, पुलिस कर रही जांच

पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में सिया गोयल और चेतन चौधरी की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी गई है. जांच में पता चला है कि दोनों कोड वर्ड्स में चैट करते थे.

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इन कोड वर्ड्स का सही मतलब केवल दोनों आरोपी ही बता सकते हैं. (Photo from AI)

पुणे कोर्ट ने सिया गोयल और चेतन चौधरी की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है

पुलिस ने जांच में सिया का दूसरा मोबाइल फोन जब्त किया, जिसमें अहम सबूत मिले

जांच में दावा किया गया है कि दोनों आरोपी चैट में कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे

18 जून को लोहगढ़ किले से कथित तौर पर धक्का देकर केतन अग्रवाल की हत्या की गई थी

Ketan Murder Case: केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले में पुणे कोर्ट ने आरोपी सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है. दोनों की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद, लोनावला ग्रामीण पुलिस ने अदालत से 3 दिन की अतिरिक्त पुलिस कस्टडी की मांग की थी. पुलिस का कहना था कि दोनों आरोपियों से आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करना जरूरी है. क्योंकि मामले से जुड़े कई सबूतों और चैट की जांच अभी बाकी है. हालांकि, अदालत ने यह मांग स्वीकार नहीं की और दोनों को 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया.

कोड वर्ड्स में चैट करते थे सिया और चेतन

जांच अधिकारियों के मुताबिक, अब तक की जांच में पता चला है कि सिया और चेतन आपस में बातचीत के दौरान कथित तौर पर कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे. पुलिस का कहना है कि इन शब्दों का असली मतलब अभी साफ नहीं हो सका है और इसे समझने के लिए दोनों आरोपियों से आगे भी पूछताछ की जाएगी. इस बीच, पुलिस ने सिया का दूसरा मोबाइल फोन भी जब्त किया है. जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि इस डिवाइस से मिली जानकारी और चैट रिकॉर्ड मामले की कई अहम कड़ियों को जोड़ने में मदद कर सकते हैं. अभियोजन पक्ष का कहना है कि इन कोड वर्ड्स का सही मतलब केवल दोनों आरोपी ही बता सकते हैं.

घटनास्थल पर सीन का रिक्रिएशन

पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान, कई डिजिटल साक्ष्य जुटाए गए हैं और उनकी फोरेंसिक जांच जारी है. हाल ही में पुलिस सिया को उसके घर भी लेकर गई, जहां से उसकी एक पैंट जब्त की गई, जिसे मामले में महत्वपूर्ण अहम माना जा रहा है. इसके अलावा, दोनों आरोपियों को घटनास्थल लोहगढ़ किले पर ले जाकर पूरे घटनाक्रम का सीन रिक्रिएशन भी कराया गया. पुलिस का मानना है कि इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि वारदात किस तरह अंजाम दी गई और घटनास्थल पर दोनों की भूमिका क्या रही.

केतन को मारने से पहले की थी मर्डर रिहर्सल

इससे पहले पुलिस ने दावा किया था कि सिया और चेतन ने कथित तौर पर हत्या से पहले मर्डर रिहर्सल भी की थी. जांच के अनुसार, दोनों पहले पुणे के लुल्ला नगर स्थित पहाड़ी इलाके में गए थे और यह परखने की कोशिश की थी कि किसी व्यक्ति को पहाड़ी से धक्का देने पर क्या हो सकता है. इसके बाद, 18 जून को लोनावला के लोहगढ़ किले में केतन अग्रवाल की कथित तौर पर हत्या की गई. शुरुआत में इस घटना को दुर्घटना बताया गया था, लेकिन बाद में जांच के दौरान दोनों आरोपियों की भूमिका सामने आई. अब पुलिस डिजिटल सबूत, चैट रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है.