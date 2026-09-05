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केतन हत्याकांड में बड़ा ट्विस्ट, सिया का प्रेमी चेतन का दोस्त भी था साजिश में शामिल? गिरफ्तार

पुणे के रियल्टर केतन अग्रवाल मर्डर केस में तीसरी गिरफ्तारी हुई है. शनिवार को पुलिस ने 22 साल के रितेश हांगे को हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में पकड़ा. चलिए आपको बताते हैं इस केस में अब तक क्या-क्या हुआ.

Written by: Gargi Santosh
Published: September 5, 2026, 10:45 PM IST
केतन हत्याकांड में बड़ा ट्विस्ट, सिया का प्रेमी चेतन का दोस्त भी था साजिश में शामिल? गिरफ्तार
सिया और चेतन ने पुणे जिले के लोहागढ़ किले से केतन को कथित तौर पर खाई में धक्का दे दिया था. (File Photo)
  • केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले में 22 साल के रितेश हांगे की गिरफ्तारी हुई है
  • इससे पहले केस में मंगेतर सिया गोयल और कथित प्रेमी चेतन चौधरी को पकड़ा गया था
  • पुलिस के मुताबिक, रितेश केतन की हत्या की साजिश की प्लानिंग में शामिल था
  • सिया और चेतन ने पहले केतन के हाथ-पैर तोड़कर, शादी टालने का प्लान बनाया था

Ketan Agarwal Case: केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में पुणे ग्रामीण पुलिस ने शनिवार को 22 साल के रितेश हांगे को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक, रितेश इस केस में पकड़ा गया तीसरा आरोपी है. वह मुख्य आरोपी चेतन चौधरी का दोस्त है, ऐसी खबर है. इससे पहले केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया जा चुका. बता दें यह मामला 18 जून का है, जब सिया और चेतन ने पुणे जिले के लोहागढ़ किले से केतन को कथित तौर पर खाई में धक्का दे दिया था.

हत्या की प्लानिंग में रितेश की क्या भूमिका?

पुणे ग्रामीण के SP संदीप सिंह गिल के मुताबिक, जांच में सामने आया कि रितेश कथित तौर पर केतन की हत्या की योजना बनाने में शामिल था. अधिकारी ने बताया कि रितेश को सिया और चेतन के उस प्लान के बारे में भी पता था, जिसमें केतन के हाथ-पैर तोड़कर उसकी शादी को टालने की बात हुई थी. बाद में जब सिया और चेतन ने कथित तौर पर हत्या को अंजाम दिया, तो चेतन ने रितेश से संपर्क कर उसे घटना की जानकारी दी. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि साजिश तैयार करने और उसे अंजाम देने में रितेश कितना इन्वॉल्व था.

और पढ़ें: Ketan Agarwal Murder Case: केतन की हत्या के लिए सुपारी किलर से भी मिल चुकी थी सिया, पुलिस के हाथ लगा सबसे बड़ा सबूत

पहले केतन के हाथ-पैर तोड़ने का था प्लान

पुलिस ने बताया कि सिया और चेतन ने पहले केतन को चोट पहुंचाने की योजना बनाई थी, ताकि शादी टाली जा सके. दोनों ने कथित तौर पर केतन के हाथ-पैर तोड़ने का प्लान किया था, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि यह तरीका बहुत जोखिम भरा हो सकता है. इसके बाद, उन्होंने कथित तौर पर केतन की हत्या करने का फैसला किया. पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने हत्या को हादसा दिखाने के कई तरीके तलाशे. इसके लिए उन्होंने इंटरनेट पर जानकारी खोजी और सस्पेंस फिल्म देखीं, ताकि ऐसी जगह चुनी जा सके जहां मौत को दुर्घटना का रूप दिया जा सके.

कई जगहों की रेकी के बाद चुना लोहागढ़

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने केतन की हत्या के लिए टाइगर पॉइंट, विसापुर फोर्ट और इलाके के कुछ दूसरे किलों को भी देखा. आरोपियों ने इन जगहों की फोटो एक-दूसरे के साथ शेयर कीं और यह आकलन किया कि किस जगह पर उनकी योजना को अंजाम देना आसान होगा. फिर आखिर में उन्होंने लोहागढ़ फोर्ट (Lohagarh Fort) को चुना. पुलिस के मुताबिक, 18 जून को यहीं केतन की मौत हुई.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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