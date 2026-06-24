केतन अग्रवाल केस: भाई की मौत के बाद बहन को क्यों होने लगा था सिया पर शक? ऐसे खुलते गए राज

Ketan Agarwal Case: पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल की लोहागढ़ फोर्ट पर हुई मौत को शुरुआत में एक हादसा माना गया था. बताया गया कि ट्रेकिंग के दौरान वह खाई में गिर गए और उनकी जान चली गई. लेकिन परिवार को यह बात स्वीकार नहीं हुई, खासकर केतन की बहन को. अंतिम संस्कार के बाद भी उन्हें लगातार लग रहा था कि कुछ ऐसा है, जो उन्हें नहीं पता है. यही शक बाद में पूरे मामले की दिशा बदलने वाला साबित हुआ.
घटना के करीब चार दिन बाद, सिया गोयल शोक जताने के लिए केतन के घर पहुंची. इस दौरान, केतन की बहन ने उससे उस दिन की घटनाओं के बारे में सवाल किए. परिवार का कहना था कि सिया के जवाबों में कई ऐसी बातें थीं जो एक-दूसरे से मेल नहीं खा रही थीं. बाद में यह पता चला कि केतन और सिया इससे पहले 31 मई और 14 जून को भी लोहागढ़ फोर्ट जा चुके थे. बातचीत के दौरान, सिया के जवाब और उसके व्यवहार पर केतन की बहन को शक होने लगा. इसके बाद परिवार ने पुलिस से मामले की दोबारा जांच की मांग की.
परिवार की मांग के बाद, पुलिस ने मामले को नए सिरे से देखना शुरू किया. जांच के दौरान CCTV फुटेज, रिकॉर्ड और कई लोगों से पूछताछ की गई. इसी दौरान जांच में सिया और चेतन चौधरी के रिश्ते की बात सामने आई. पुलिस को ऐसे फुटेज भी मिले, जिनमें एक व्यक्ति हुडी पहनकर केतन और सिया के आसपास दिखाई देता है. गर्मी के मौसम में इस तरह का पहनावा जांच एजेंसियों के लिए ध्यान खींचने वाला बना और आगे इससे कई अहम कड़ियां जुड़ती चली गईं.
शुरुआत में सिया ने पुलिस को बताया था कि फोटो लेते समय केतन का संतुलन बिगड़ा और वह नीचे गिर गए।. लेकिन जांच के दौरान पुलिस को घटनाक्रम से जुड़ी कई बातों में अलग सबूत मिले. इसके बाद, सिया और चेतन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई. पुलिस के मुताबिक दोनों के जवाब स्पष्ट नहीं थे, जिसके बाद जांच और तेज कर दी गई. इसी दौरान जांच टीम को यह भी जानकारी मिली कि दोनों पिछले कई वर्षों से संपर्क में थे और लगातार बातचीत करते रहे थे.
जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को शक होने लगा कि मामला हादसे नहीं था. बाद में पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल, जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई और तो शामिल नहीं था.
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