केतन मर्डर केस: '10 साल की उम्र से जानती हूं वो...', सिया को लेकर करीबी महिला ने बताई बड़ी बातें

केतन अग्रवाल की मौत के मामले में परिवार और करीबी लोगों के बयान सामने आए हैं. जानिए सिया के परिवार और रिश्तेदारों ने क्या कहा?

Written by: Gargi Santosh
Published: June 28, 2026, 6:24 PM IST
केतन मर्डर केस: '10 साल की उम्र से जानती हूं वो...', सिया को लेकर करीबी महिला ने बताई बड़ी बातें
सिया का व्यवहार हमेशा से सामान्य और मिलनसार वाला था. (Photo from AI)
  • पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत 18 जून को हुई थी
  • पुलिस के अनुसार, घटना लोहागढ़ किले के पास खाई में गिरने से हुई
  • केतन की मौत के आरोप उसकी मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी पर गए हैं
  • परिवार से जुड़े लोगों का कहना है कि वे करीब 10 साल की उम्र से सिया को जानते थे

Ketan Agrawal Case: केतन अग्रवाल की मौत का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है. बता दें 18 जून को पुणे के मावल तालुका स्थित लोहागढ़ किले के पास केतन की मौत हुई थी. इस मामले में उनकी मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी पर आरोप लगे हैं कि दोनों ने कथित तौर पर केतन को चट्टान से नीचे धक्का दिया. घटना के बाद, परिवार ने न्याय की मांग करते हुए कैंडल मार्च निकाला, जिसमें केतन के दादा और माता-पिता भी शामिल हुए.

रिश्तेदार बोले- नहीं पता था सिया ऐसा करेगी

एक प्राइवेट न्यूज चैनल से बात करते हुए सिया के परिवार से जुड़ी एक महिला ने बताया कि वह उसे तब से जानती थीं जब वो 10-12 साल की थी. महिला का कहना था कि दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से बातचीत थी और इसी वजह से मिलना-जुलना भी होता था. महिला ने बताया कि सिया का व्यवहार हमेशा से सामान्य और मिलनसार वाला था. कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आगे चलकर उस पर हत्या के आरोप लगेंगे.

और पढ़ें: 'खोपड़ी कुचल चुकी थी, शरीर पर कई निशान थे...', केतन को सबसे पहले देखने वाले ने बताई पूरी कहानी, सिया के हाव-भाव का भी खुलासा

परिवार वालों से कैसा था सिया का व्यवहार

परिवार के परिचितों और रिश्तेदारों ने बताया कि सिया परिवार के लोगों से अच्छे तरीके से मिलती थी. घर आने पर बच्चों के लिए केक और दूसरी चीजें भी लेकर आती थी. उनका कहना था कि सोशल मीडिया और व्यक्तिगत व्यवहार के आधार पर उन्हें कभी कोई असामान्य संकेत महसूस नहीं हुआ. हालांकि, अब सामने आ रही जांच और सबूतों की खबरों के बाद परिवार से जुड़े कई लोग हैरान हैं.

शादी और रिश्तों को लेकर दी राय

बातचीत के दौरान परिवार से जुड़े लोगों ने कहा कि शादी तय करने से पहले दोनों पक्षों को समय देना और आपस में खुलकर बातचीत करना जरूरी होता है. उनका मानना था कि केवल औपचारिक मुलाकातों के आधार पर किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने के बजाय परिवार और बच्चों की सहमति और समझ को भी महत्व देना चाहिए.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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