पुणे मर्डर केस: सिया संग सगाई से मौत वाले दिन तक केतन के साथ क्या-क्या हुआ? पढ़ें पूरी टाइमलाइन

केतन अग्रवाल केस को समझने के लिए जी न्यूज ने मामले से जुड़ी कई जानकारियां जुटाई और घटनाक्रम की विस्तार से पड़ताल की. इस खबर में जानिए सगाई से लेकर घटना और जांच तक की पूरी टाइमलाइन.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/maharashtra/ketan-agrawal-murder-case-siya-boyfriend-chetan-planning-full-timeline-8455899/ Copy

सबूत जुटाने के बाद सिया और चेतन को गिरफ्तार कर लिया गया. (Photo from X)

फरवरी 2026 में केतन अग्रवाल और सिया गोयल की पुणे में सगाई हुई थी.

31 मई को दोनों पहली बार लोहागढ़ फोर्ट गए, जहां साजिश की शुरुआत हुई.

फिर 14 जून को लोहागढ़ फोर्ट पर केतन को कथित तौर पर धक्का देने की पहली कोशिश हुई.

18 जून के लोहागढ़ फोर्ट पर केतन की मौत के बाद जांच में सिया और चेतन का नाम सामने आया.

Ketan Agrawal Case: केतन अग्रवाल केस की सटीक जानकारी जुटाने के लिए जी न्यूज ने पूरे मामले की तह तक जाकर पड़ताल की. इस दौरान, कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आईं. हमारे संवाददाता ने बताया कि इसी साल फरवरी में केतन और सिया गोयल की पुणे में सगाई हुई थी. बताया गया कि दोनों परिवार इस रिश्ते को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए शादी के लिए उदयपुर में पैलेस बुक किया गया. इन सबके बीच केतन और उसका परिवार सिया के जन्मदिन के लिए प्लानिंग कर रहे थे. केतन के दादाजी ने उसके लिए हीरे का हार भी खरीदा था, लेकिन बाद में पुलिस जांच में जो बातें सामने आईं, उन्होंने केस को पलट दिया.

4 जून से चल रही थी केतन को मारने की प्लानिंग

मई महीने के आखिरी दिनों में केतन और सिया पहली बार लोहागढ़ फोर्ट घूमने गए. जांच में सामने आया कि इसी दौरान सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन ने केतन को मारने की योजना बनाई. इसके बाद 4 जून को सिया केतन के साथ लोहागढ़ जाने की जिद करने लगी. हालांकि, परिवार ने इसका विरोध किया था, लेकिन 14 जून को दोनों फिर वहां चले गए. आरोप है कि इसी दिन सिया ने केतन को धक्का दिया, लेकिन वह पेड़ का सहारा लेकर बच गया. केतन को शक न हो इसलिए सिया ने कहा दिया कि वहां सांप था और उसे बचाने के लिए उसने ऐसा किया.

सिया ने केतन का पासपोर्ट किया गायब, बाली ट्रिप कैंसिल

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, तो पता चला कि 6 जून को केतन, उसकी बहन, सिया और उसका भाई घर से मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकले थे. वहां से सभी को बाली जाना था, जहां प्री-वेडिंग पार्टी और सिया का जन्मदिन मनाने का प्लान था. लेकिन रास्ते में केतन का पासपोर्ट कहीं गायब हो गया और यात्रा रद्द करनी पड़ी. बाद में पुलिस जांच में सामने आया कि सिया ने कथित तौर पर केतन का पासपोर्ट चुराकर उसे फाड़ दिया और होटल के वॉशरूम में फ्लश कर दिया. पासपोर्ट नहीं मिलने के कारण सभी को वापस लौटना पड़ा और पूरा ट्रिप कैंसिल हो गया.

लोहागढ़ फोर्ट में सिया के साथ दिखा उसका प्रेमी चेतन

फिर 18 जून को एक और बार सिया ने लोहागढ़ फोर्ट जाने की जिद की. अगले दिन उसका जन्मदिन था और परिवार ने महाबलेश्वर के एक बड़े रिसोर्ट में पार्टी की बुकिंग भी कर रखी थी. आरोप है कि इसी दिन सिया का प्रेमी चेतन चौधरी भी टू-व्हीलर से फोर्ट के नीचे पहुंचा और बाद में CCTV में दोनों के आसपास दिखाई दिया. जांच में सामने आया कि दोनों ने एक इशारा भी तय किया हुआ था. आरोप है कि लोहागढ़ फोर्ट पर ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सिया के बैठने को एक साइन माना गया और उसी के बाद केतन को धक्का दिया गया. घटना के बाद सिया ने परिवार को फोन कर बताया कि केतन गिर गया है.

पुलिस ने सिया और चेतन को गिरफ्तार कर लिया

घटना के बाद, स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के अनुसार सिया घबराई हुई दिख रही थी, लेकिन रो नहीं रही थी और लगातार केतन की हालत पूछ रही थी. पुलिस टीम नीचे से जंगल वाले हिस्से में पहुंची और वहां केतन का शव मिला. शुरुआत में इसे सामान्य घटना मानकर एडीआर दर्ज किया गया, लेकिन परिवार की शिकायत के बाद जांच आगे बढ़ी. इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज सामने आए, जिनमें कथित तौर पर चेतन फोर्ट पर आता-जाता दिखाई दिया. पुलिस के अनुसार कुछ इशारों और गतिविधियों ने शक को और मजबूत किया. बाद में सबूत जुटाने के बाद सिया और चेतन को गिरफ्तार कर लिया गया.