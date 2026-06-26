वो विग लगाता था, तोतली थी आवाज... केतन मर्डर केस में आरोपी सिया की दलीलें, लवर चेतन को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा

पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच के दौरान नए खुलासे हो रहे हैं. सिया गोयल और चेतन चौधरी से पूछताछ चल रही है, जिसमें रिश्ते और सगाई को लेकर कई अहम जानकारी सामने आई.

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सिया का कहना है कि उसने केतन को शादी से पीछे हटने के लिए भी कहा था.

केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले में पुलिस जांच में नए खुलासे हो रहे हैं.

पूछताछ में सिया ने दावा किया कि उसे केतन की कुछ बातें पसंद नहीं थीं.

सिया का कहना है कि केतन को उसके और चेतन के बारे में पहले से पता था.

सिया और चेतन एक-दूसरे पर हत्या की साजिश का आरोप लगा रहे हैं.

Ketan Agrawal Murder Case: केतन मर्डर केस में पुलिस जांच के दौरान कई नई चीजें सामने आ रही हैं. आरोपी सिया ने पुलिस को कुछ ऐसे बयान दिए हैं, जिनकी चर्चा तेज हो गई है. हालांकि, जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष पुलिस जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सामने आएंगे. पूछताछ में सिया ने बताया कि वह इस शादी से खुश नहीं थी. उसने कहा कि केतन सिर पर हेयर पैच या विग का लगाता था और उसकी बोली भी साफ नहीं थी, वह तोतलाकर बोलता था. वहीं, केतन के पिता ने कहा कि हमने पहले ही इस बारे में बता दिया था और किसी तरह की कोई बात नहीं छिपाई गई थी.

सिया और चेतन के बारे में पहले से जानता था केतन?

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी सिया और उसका प्रेमी चेतन पहले से एक-दूसरे के संपर्क में थे. सिया का कहना है कि उसने केतन को शादी से पीछे हटने के लिए भी कहा था. उसके अनुसार, केतन को सिया और चेतन के रिश्ते की जानकारी भी थी, लेकिन उसने शादी नहीं तोड़ी. इसी बात तनाव बढ़ने की बात कही जा रही है और यही वजह है कि सिया ने केतन की हत्या कर दी.

केतन की हत्या का एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे सिया-चेतन

जी न्यूज ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि, पूछताछ में अब सिया और चेतन एक-दूसरे पर हत्या की योजना बनाने का आरोप लगा रहे हैं. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, दोनों ने पहले कहीं और जाकर शादी करने का विचार किया था. बाद में सामाजिक और पारिवारिक दबाव को देखते हुए स्थिति बदल गई. इन घटनाओं ने केस में गंभीर मोड़ ले लिया है.

सगाई तोड़ने पर भी हुई थी बात

जांच में यह भी पता चला है कि केतन की हत्या से पहले सगाई तोड़ने पर भी बात हुई थी. बताया जा रहा है कि परिवार की छवि और रिश्तों के दबाव के कारण फैसला नहीं हो पाया. फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम, बातचीत और परिस्थितियों की जांच कर रही है. मामले में आगे आने वाली जांच रिपोर्ट और अदालत के फैसलों से तस्वीर और साफ हो सकती है.