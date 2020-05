नई दिल्लीः देश में लॉकडाउन के बीच भी कोरोना के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं. देश में कोरोना का आंकड़ा 86 हजार छूने को है. अभी तक देश में कुल 85 हजार 940 मामले सामने आ चुके हैं. देश में इस महामारी का प्रकोप सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है. जहां, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 27 हजार के पार पहुंच गई है और करीब एक हजार से अधिक लोगों की जान जा चुकी है. ऐसे में उद्धव सरकार (Uddhav Thackeray) इससे निपटने की हर संभव कोशिश कर रही, लेकिन बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने का आरोप है कि मुंबई के कुछ क्षेत्रों में अभी भी लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है. Also Read - मुंबई में 30 किमी दौड़ते हुए आया प्रवासी श्रमिक, लेकिन ट्रेन पकड़ने से पहले स्‍टेशन पर ही टूटा दम

किरीट सौमैया ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि यह वीडियो शिवाजी नगर के गोवंडी रोड क्रमांक 2 (Shivaji Nagar Govandi Road No. 2) का है. जहां लोग धड़ल्ले से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बिना कोरोना को बुलावा दे रहे हैं. किरीट सोमैया ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, ‘हम नहीं सुधरेंगे. शिवाजी नगर गोवंडी रोड क्रमांक दो में आज (मई 15) रात 8 बजे भीड़. पुलिस कहां है ठाकरे सरकार?’ Also Read - महाराष्ट्र में आज Coronavirus के 1,602 नए केस, आंकड़ा 27 हजार के पार

“Ham Nahi Sudhrenge” crowd at Shivaji Nagar Govandi Road No. 2 today, May 15, at 8 pm, Where is Police of Thackeray Sarkar? Also Read - प्रवासी श्रमिक महिला का प्रसव सड़क पर: NHRC ने महाराष्ट्र, एमपी Govt को भेजा नोटिस

“हम नही सुधरेंगे” शिवाजी नगर गोवंडी रोड क्रमांक २ येथील आज १५ मे, रात्री ८ वाजे ची ही गर्दी, ठाकरे सरकार ची पोलिस आहे कुठे? @BJP4India @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/NDgUIJYsbY

— Kirit Somaiya (@KiritSomaiya) May 15, 2020