Kisan Mahapnchayat Mumbai: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानूनी प्रावधान और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (MoS Ajay Mishra Teni) को पद से हटाए जाने सहित अपनी कई मांगों को लेकर किसानों ने आज मुंबई के आजाद मैदान में ‘किसान मजदूर महापंचायत’ का आह्वान किया है. इसकी जानकारी देते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि आज किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें हम अपनी मांग रखेंगे जिसमें एमएसपी, स्वामीनाथन रिपोर्ट और बेरोजगारी सहित विभिन्न मुद्दे को लेकर चर्चा होगी.Also Read - Farm Laws Repealed: लोकसभा में कल पेश होगा कृषि कानूनों की वापसी का बिल, आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक

किसान मोर्चा ने बताया कि इस महापंचायत के जरिए किसान बिजली संशोधन बिल की वापसी और अपनी अन्य मांगों को भी सरकार तक पहुंचाएंगे. इस महापंचायत में संयुक्त शेतकारी कामगार मोर्चा के अंतर्गत 100 से ज्यादा किसान संगठन हिस्सा लेंगे और इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के नेता संबोधन देंगे. Also Read - केंद्र ने मानी किसानों की एक और मांग, कृषि मंत्री बोले- पराली जलाना अब अपराध नहीं माना जाएगा

In the ‘Kisaan Mazdoor Mahapanchayat’ (to be held today in Mumbai), all farm-related issues including demand for all crop MSP, implementation of Swaminathan report, unemployment and other issues will be discussed: BKU leader Rakesh Tikait (27.11) pic.twitter.com/16JrDa2ieW

