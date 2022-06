एनसीपी की वरिष्ठ नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने कश्मीर में टारगेट कीलिंग पर केंद्र सरकार की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का ध्यान फिल्मों पर है. जेल में बंद पार्टी नवाब मलिक और अनिल देशमुख के ठिकानों पर केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी पर उन्होंने कहा कि यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है और मैं मोदी जी से नाराज़ नहीं बल्कि हैरान हूं. सुप्रिया सुले ने कहा कि जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ बोलता है,उसके खिलाफ ही रेड होती है. इनका तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है. लिम्का में डालना चाहिए कि 109 बार देशमुख फैमिली पर रेड हुई है, 108 बार क्या कर रहे थे ? जो 109 बार रेड करनी पड़ी क्योंकि 108 बार कुछ मिला ही नहीं.Also Read - बॉडी स्प्रे ब्रांड 'लेयर शॉट' ने अपने विज्ञापनों के लिए माफी मांगी, सफाई में कही ये बात

सुप्रिया सुले ने नागपुर में कहा कि केंद्र सरकार फिल्मों को लेकर व्यस्त है. उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो रहा है उस पर केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए. कश्मीर के हालात पर मीटिंग के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जब घटनाएं होती हैं तो हमें सुनने को मिलता है कि तीन घंटे की मीटिंग हुई, 4 घंटे मीटिंग हुई है , मीटिंग होना अच्छी बात है लेकिन एक्शन क्या होगा यह पता नहीं चलता. पिछले दिनों कई लोगों की हत्या हुई. इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? Also Read - बीजेपी की अपने प्रवक्ताओं को नसीहत- TV पर बोलने से पहले सोचें और हद पार न करें

#WATCH Our 2 leaders (Nawab Malik & Anil Deshmukh) who didn't do anything are stuck in jail.109 times raid on Deshmukh family should make it to Limca Book of Records…Today or tomorrow, court will give them clean chit. Whoever speaks against Centre is raided: NCP MP Supriya Sule pic.twitter.com/6wlZkrNhbp

— ANI (@ANI) June 6, 2022