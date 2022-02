Lata Mangeshkar Dies: स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया. लगा मंगेशकर ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्तपाल में अंतिम सांस ली. बीते 8 जनवरी से वह इस अस्पताल में भर्ती थीं. उन्हें कोविड संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लता मंगेशकर के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है. लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar Death) के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है. वहीं, महाराष्ट्र सरकार ने सात फरवरी को सार्वजनिक छुट्टी घोषित की है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई राजनेताओं और फिल्म जगत की हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है.Also Read - Lata Mangeshkar Death: क्रिकेट के प्रति दीवानगी! भारत की जीत के लिए Lata Mangeshkar ने रखा था व्रत

Maharashtra Government has declared a public holiday for tomorrow (February 7) to mourn the demise of Bharat Ratna Lata Mangeshkar: CMO

Also Read - Lata Mangeshkar Death: कंगना रनौत से लेकर करण जौहर तक, लता मंगेशकर की मौत से टूटे ये सितारें, ऐसे किया याद

लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ रविवार को शाम 6:15 से 6:30 बजे के बीच मुंबई के शिवाजी पार्क में किया जाएगा. अंतिम संस्कार के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) भी मौजूद रहेंगे और उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मुंबई जाकर लता दीदी को श्रद्धांजलि देने की बात कही है. Also Read - Lata Mangeshkar का पार्थिव शरीर पहुंचा घर, ये हस्तियां हैं मौजूद, प्रभु कुंज के बाहर का हाल-VIDEO

Will be leaving for Mumbai in some time to pay my last respects to Lata Didi.

— Narendra Modi (@narendramodi) February 6, 2022