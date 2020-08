नई दिल्‍ली: देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर देश की राजधानी और देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई दोनों की कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों को सबसे ज्‍यादा सुर्खियों में रहें. आइए आज मंगलवार को दोनों शहरों में कोरोना के कुल केस, एक्टिव केस और मौतों के मामले में तुलनात्‍मक रूप से यहां जान सकते हैं. वहींं, महाराष्ट्र महाराष्ट्र में आज 11,119 नए COVID-19 के मामले और 422 मौतें दर्ज की गई. 9,356 मरीजों को आज डिस्चार्ज किया गया. राज्य में कुल मामले बढ़कर 6,15,477 हो गए हैं, जिनमें 20,687 मौतें और 4,37,870 रिकवरी शामिल हैं. सक्रिय मामले 1,56,608 हैं. Also Read - लेडी डॉक्‍टर ने प्रोफेसर पति और दो बच्‍चों का मर्डर करने के बाद की आत्‍महत्‍या, सुसाइड नोट में लिखी ये वजह

दिल्‍ली में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल केस: 1,54,741

मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल केस: 1,30,410

दिल्‍ली में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्‍या: 4,226

मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्‍या: 7,219

दिल्‍ली में कोविड-19 के एक्टिव केस: 11,068

मुंबई में कोविड-19 के एक्टिव केस: 17,697

दिल्‍ली में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक हुए मरीजों की संख्‍या: 1,39,447

मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक हुए मरीजों की संख्‍या: 1,05,193

दिल्‍ली में आज नए केस की संख्‍या 1,374 और मौतों की संख्‍या: 12

मुंबई में आज 931 नए केस की संख्‍या और मौतों की संख्‍या: 49

Delhi reports 1,374 new #COVID19 cases, 1,146 discharged/recovered/migrated cases &12 deaths today. Total number of cases now at 1,54,741 including 1,39,447 dischraged/recovered/migrated cases, 11,068 active cases and 4,226 deaths: Delhi Government pic.twitter.com/79hOAPyEyz

दिल्ली में कोविड-19 के मामले 1,374 बढकर 1.54 लाख हुए, अब तक 4,226 मरीजों की मौत

दिल्ली में कोविड-19 के 1,374 नये मामले सामने आए जिससे मंगलवार को संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,54,741 हो गई. शहर में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,226 हो गई. यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने दी. विभाग के बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 12 और मरीजों की मौत हो गई. पिछले 24 घंटे में 5419 आरटी-पीसीआर, सीबीएनएएटी और ट्रूनेट परीक्षण तथा 14857 रैपिड एंटीजन जांच की गई है. इसके साथ ही प्रति दस लाख पर जांच की संख्या 70,388 हो गयी है. कोविड-19 के उपचाराधीन मामलों की संख्या बढ़कर 11,068 हो गई है. शहर में अब तक 1,39,447 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं या अन्यत्र चले गये हैं. दिल्ली में फिलहाल 557 कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्र हैं.

मुंबई में कोविड-19 के 931 नए मामले सामने आए, 49 और मरीजों की मौत

मुंबई में कोविड-19 के 931 नये मामले सामने आए, जिससे मंगलवार को संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,30,410 हो गई. यह जानकारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने दी. बीएमसी ने कहा कि 49 और मरीजों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 7,219 हो गई. बीएमसी ने साथ ही कहा कि संक्रमण से जान गंवाने वालों में से 40 को अन्य बीमारियां भी थीं.

931 new #COVID19 cases and 49 deaths reported in Mumbai today. Total number of cases now at 1,30,410 including 1,05,193 recovered/discharged cases, 17,697 active cases and 7,219 deaths: Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) #Maharashtra pic.twitter.com/YYDvk0Rnqu

