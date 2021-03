Maharashtra Lockdown News: महाराष्ट्र में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है. यहां हर दिन रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं. कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच इससे बचाव के लिए कई शहरों में कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं. कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच लॉकडाउन के भी कयास लगाए जा रहे हैं. इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने लॉकडाउन (Lockdown) को लेकर अहम बयान दिया है. Also Read - Karnataka Lockdown News: क्या कर्नाटक में लगेगा लॉकडाउन? राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का आया बड़ा बयान, जानें क्या कहा...

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार राजेश टोपे ने कहा, ‘मुख्यमंत्री कोरोना की स्थिति को लेकर काफी चिंतित हैं. उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि वे कोरोना से बचने के लिए जिम्मेदारी से व्यवहार करें, नहीं तो सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ेगा. टोपे ने कहा है कि लोगों को कोरोना की गाइडलाइन्स का पालन करना ही होगा. राजेश टोपे ने टीकाकरण अभियान पर कहा कि हमने केंद्र सरकार से 20 लाख रोजाना वैक्सीन की मांग की है. Also Read - JanataCurfew 22 March VIDEO: याद है जनता कर्फ्यू...ताली-थाली, सड़कों पर पसरा था मौत-सा सन्नाटा, फिर लौट आया है?

We have requested for 20 lakh vaccines per day.We were informed that we'll receive 9 lakh Covishield vaccines tomorrow. We aim to vaccinate vulnerable groups within 3 months. The pace needed to complete target will require requested amount of vaccines:Maharashtra Health Minister Also Read - CoronaVirus 22 March 2021: कोरोना से होगा होली का रंग फीका, पिछले 24 घंटे में मिले 46,951 नए मरीज, 212 की मौत

— ANI (@ANI) March 22, 2021