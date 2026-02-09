  • Hindi
Latur ZP Election Results Winner List: लातूर जिला परिषद के चुनाव परिणाम, यहां देखें विजयी उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट

Latur ZP Election Results Panchayat Samitis Winner List: लातूर जिला परिषद चुनाव 2026 के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं. वार्डवार विजयी उम्मीदवारों, पार्टीवार प्रदर्शन और वोट शेयर की जानकारी यहां पढ़ें.

Published date india.com Updated: February 9, 2026 3:41 PM IST
Latur ZP Election Results Panchayat Samitis Winner List: लातूर जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के परिणाम अब धीरे-धीरे सामने आने लगे हैं. आज, 9 फरवरी 2026 को, महाराष्ट्र की विभिन्न जिला परिषदों में मतों की गिनती सुबह से ही जारी है. लातूर जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति के वार्डवार मतों की गिनती जिला मुख्यालय में सुबह 10 बजे से की जा रही है. जैसे-जैसे चुनावों के नतीजे आते रहेंगे वैसे-वैसे हम इसमें अपडेट करते रहेंगे.

मतगणना के शुरुआती रुझानों ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों का ध्यान आकर्षित किया है. मतगणना के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और मतगणना केंद्रों पर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. यहां लातूर जिले की सभी जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव परिणाम, साथ ही नवीनतम घटनाक्रम और अपडेट देखें.

लातूर जिला परिषद के अंतर्गत कुल 59 जिला परिषद वार्ड हैं. इसके अलावा, जिले में 10 पंचायत समितियों के अंतर्गत कुल 118 वार्ड हैं. 2011 की जनगणना के अनुसार, लातूर जिले की कुल जनसंख्या 2,454,196 है. 2026 के चुनावों में सभी जिला परिषद और पंचायत समिति वार्डों के विस्तृत परिणाम यहां देखे जा सकते हैं.

महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव 2026 में वार्डवार और पार्टीवार कौन से उम्मीदवार जीते और हर पार्टी को कितनी सफलता मिली, इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई है.

लातूर जिला परिषद चुनाव परिणाम

2017 में हुए जिला परिषद चुनावों में बीजेपी पार्टी ने 36 सीटों के साथ बढ़त हासिल की थी, जबकि कांग्रेस पार्टी 15 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही थी. लातूर जिला परिषद की बात करें तो, 2017 में हुए पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने बहुमत हासिल किया था और सरकार बनाई थी. चुनाव के बाद, मिलिंद लातुरे जिला परिषद अध्यक्ष चुने गए, जबकि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के रामचंद्र पंढरीनाथ तिरुके ने उपाध्यक्ष पद जीता.

इस परिणाम ने जिले में राजनीतिक समीकरण को बदल दिया और ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सामने अधिक प्रमुखता से आ गई.

