LIVE Maharashtra Crisis: अगले 48 घंटे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण शिंदे के ग्रुप लीडर और ग्रुप लीडर की नियुक्ति को लेकर नरहरि जिरवाल के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हैं. शिंदे समूह की ओर से सरकार को समर्थन पत्र जारी करने के लिए भी आंदोलन चल रहे हैं. शिंदे समूह में जाने वाले 12 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के आवेदन पर शिवसेना भी फैसला ले सकती है. अगर फैसला शिंदे समूह के खिलाफ जाता है तो शिंदे और उसके साथी अदालत में फैसले को चुनौती दे सकते हैं. इसमें देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में दिल्ली में भी बीजेपी में हड़कंप मच गया है. पता चला है कि बीती रात कुछ अहम नेताओं से बातचीत हुई थी.Also Read - एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता घोसीत किया गया। Watch Video

मोदी-शाह की बातचीत के बाद अब फडणवीस की बैठकों में सरकार गठन आंदोलन को गति मिलने की संभावना है. इस सब के पीछे शरद पवार द्वारा कल सीधे तौर पर बीजेपी का हाथ होने का आरोप लगाने के बाद अगले 48 घंटों में बीजेपी के सीधे तौर पर सक्रिय होने की संभावना है. Also Read - Maharashtra Political Crisis Updates: एकनाथ शिंदे ने डिप्टी स्पीकर को भेजी चिट्ठी, खुद को विधायक दल का बताया नेता

इस बीच संभावनाएं ये भी जताई जा रही हैं कि आज 3 और शिवसेना विधायक असम के गुवाहाटी पहुंच रहे हैं. साथ ही 5 निर्दलीय विधायक भी शिंदे कैंप के साथ जुड़ सकते हैं. इस लिहाज से शिंदे के समर्थक विधायकों की संख्या 54 पर पहुंच सकती है. Also Read - एक महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहने के बाद एक्ट्रेस Ketaki Chitale रिहा, जानें शरद पवार के खिलाफ क्या की थी टिप्पणी!

इस बीच गुरुवार की ही आधी रात के बाद सीएम उद्धव ठाकरे के पुत्र और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे अपने घर मातोश्री से बाहर निकले और मीडिया से बातचीत की.

#WATCH | Maharashtra: State Minister Aaditya Thackeray came out of Matoshree, the family residence of CM Uddhav Thackeray in Mumbai, at midnight to interact with the media pic.twitter.com/d1jUVo5tm8

— ANI (@ANI) June 24, 2022