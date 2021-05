Lockdown In Maharashtra: कोरोना के बढ़ते मामलों ने महाराष्ट्र सरकार की चिंता एक बार फिर बढ़ा दी है. बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में जारी मिनी लॉकडाउन (Maharashtra Lockdown) को 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है. बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा यह फैसला लिया गया. महाराष्ट्र में फिलहाल 15 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं जो अब 31 मई तक पहले की तरह ही जारी रहेंगी. इसके साथ ही राज्य में पहले की तरह जरूरी सेवाओं के लिए दी गई छूट भी जारी रहेगी. Also Read - Vaccination for 18-44 Age Group Suspended In Maharashtra: टीके की कमी की वजह से 18+ वालों का वैक्सीनेशन टला

लॉकडाउन को लेकर बुधवार को हुई एक अहम बैठक में राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदेश में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, जिसपर कैबिनेट की मुहर लग गई है. बैठक के बाद राज्य से स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि बैठक में स्वास्थ्य विभाग और मंत्रालयों ने और 15 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था जिसे मान लिया गया है और अब इस बारे मे अंतिम फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लेंगे. Also Read - Lockdown Extended In Maharashtra: महाराष्ट्र में अब 31 मई तक लॉकडाउन! सीएम उद्धव ठाकरे लगाएंगे मुहर

बता दें कि महाराष्ट्र में मौजूदा लॉकडाउन की मियाद 15 मई को खत्म हो रही है. इससे पहले मंगलवार को ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने संकेत दिया था कि इस लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया जा सकता है. राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए वायरस की चेन को तोड़ने के लिए उद्धव सरकार ने सबसे पहले 22 अप्रैल से एक मई तक लॉकडाउन जैसे बेहद कड़े प्रतिबंध लगाए थे. इसके बाद इन प्रतिबंधों को और कड़ा करते हुए इसे 15 मई तक बढ़ा दिया गया था और अब इसे बढ़ाते हुए 31 मई तक कर दिया गया है. Also Read - Maharashtra Lockdown Latest Update: महाराष्ट्र में कोरोना के साथ Mucormycosis की आफत, लॉकडाउन पर बड़ा फैसला

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ही यह फैसला भी लिया गया कि महाराष्ट्र में कोविड-19 रोधी टीके की कमी के कारण 18 से 44 उम्र समूह के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान को अस्थायी तौर पर रोकने और टीके की उपलब्ध खुराकों का इस्तेमाल 45 साल से ज्यादा समूह के लिए किया जाएगा.

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, ‘‘45 साल से ज्यादा उम्र समूह वालों के टीकाकरण के लिए टीके की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही है. इसलिए राज्य मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि 18-44 उम्र समूह के लोगों के लिए उपलब्ध टीकों का इस्तेमाल 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए किया जाएगा. इसलिए हम कुछ समय तक 18-44 उम्र समूह के लोगों का टीकाकरण रोक रहे हैं.’’

महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के नए केसों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने लगी है. यहां 10 मई तक नए केसों की संख्या में कमी देखी गई, लेकिन 11 मई को फिर नए केसों का आंकड़ा 40 हजार पार कर गया है. वहीं अब फिर से 24 घंटे में आने वाले नए कोरोना केसों की संख्या 40 हजार से अधिक है. राज्य में आज 46 हजार 781 नए केस सामने आए, वहीं 816 कोरोना संक्रमित लोगों ने अपनी जान गंवा दी है.