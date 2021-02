Lockdown In Maharashtra: महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों कोरोना के नए मामलों की संख्या में तेजी देखने को मिल रही है. ऐसे में महाराष्ट्र के जालना जिले में लॉकडाउन (Lockdown In Maharashtra) लागू कर दिया गया है. साथ ही कोरोना पर लगाम लगाने हेतु साप्ताहिक रूप से बाजारों (Lockdown In Jalna) को भी बंद रखा जाएगा. बता दें कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों और मुंबई में कोरोना के मामलों में तेजी दर्ज की गई है. ऐसे में महाराष्ट्र में बाहर से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट और कोरोना निगेटिव की रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है. Also Read - Anganwadi centres reopen: 11 महीने के बाद जम्मू-कश्मीर के राजौरी में खुल गए आंगनवाड़ी केंद्र

यानी की अगर आप किसी राज्य से महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं तो आपके पास निगेटिव कोरोना की रिपोर्ट होनी आवश्यक है. कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते राज्य सरकार व प्रशासन द्वारा यह फैसला लिया गया है. वहीं राजधानी दिल्ली (Covid 19 In India) में भी इस नियम को अनिवार्य कर दिया गया है. यानी अगर आप महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और पंजाब से दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं तो आपके पास कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट होनी आवश्यक है.

बता दें कि महाराष्ट्र और दिल्ली के अलावा ऐसे ही नियम गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य ने भी लागू किए हैं. ऐसे में देश के कुछ राज्यों में कोरोनो के बढ़ते मामलों के कारण पीएमओ द्वारा हाल ही में बैठक भी किया जा चुका है. सरकार व प्रशासन दोनों ही कोरोना पर लगाम लगाने को लेकर प्रयास कर रहे हैं.