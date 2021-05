Lockdown in Maharashtra Update: महाराष्ट्र के लातूर जिले (Lockdown in Latur) में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शनिवार आठ मई से छह दिन का लॉकडाउन (Lockdown Update) लागू करने की घोषणा की गयी है. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. लॉकडाउन शनिवार सुबह सात बजे से शुरू होगा. एक अधिकारी ने बताया, ‘‘कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लातूर जिला प्रशासन ने कड़ा लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है. यह 13 मई तक लागू रहेगा.’’ Also Read - Chandigarh Weekend Corona Curfew: चंडीगढ़ में लगाया गया कोरोना कर्फ्यू, सख्त दिशानिर्देशों के साथ जारी रहेंगा पाबंदियां

लातूर में बृहस्पतिवार को कोविड-19 के 1195 नए मामले सामने आए थे जिसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 78,090 हो गयी. इस महामारी के कारण लातूर में अब तक 1467 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 65,015 लोग इस जानलेवा वायरस से उबर चुके हैं. लातूर में इस समय कोरोना वायरस के 11,608 मरीज उपचाराधीन हैं. Also Read - Covid Vaccine लेने वाले को कब तक नहीं पीनी चाहिए शराब? जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ

महाराष्ट्र में सामने आये कोविड-19 के 62,194 नए मामले, 853 मरीजों की मौत Also Read - Goa Lockdown Rules: गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं तो जरूर पढ़ें ये खबर, सरकार ने जारी किए खास निर्देश

महाराष्ट्र में बृहस्पतिवार को कोविड-19 के 62,194 नए मामले सामने आए जबकि 853 मरीजों की मौत हो गयी. राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक 73,515 मरीजों की जान चली गयी है जबकि संक्रमितों की कुल संख्या 49,42,736 हो गयी है. बुधवार की तुलना में बृहस्पतिवार को कोविड-19 के 4554 अधिक नये मामले सामने आये जबकि 67 कम मरीजों ने जान गंवायी. अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 63,842 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गयी. अब तक 42,27,940 मरीज संक्रमण से उबर चुके हैं. राज्य में फिलहाल 6,39,075 मरीज उपचाराधीन हैं.

(इनपुट भाषा)