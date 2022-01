Lockdown In Mumbai: कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की तीसरी लहर ने महाराष्ट्र में भी दस्तक दे दी है. राज्य में दैनिक मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है. नए वैरिएंट के केस भी देश में सबसे अधिक मुंबई में ही मिल रहे हैं. कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लॉकडाउन लगाने के संकेत भी मिल रहे हैं. मंगलवार को मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि अगर कोरोना के दैनिक मामले 20 हजार से अधिक सामने आते हैं तो हमें मुंबई में लॉकडाउन लगाना होगा. मेयर पेडनेकर ने कहा कि शहर के सभी स्कूल कोविड के मामलों में उछाल को देखते हुए बंद कर दिए गए हैं और छात्र आनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं.Also Read - Mumbai में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अच्छी खबर! अस्पताल में भर्ती होने की दर बेहद मामूली- ज्यादातर मरीजों में हल्के लक्षण

मुख्यमंत्री ने लोगों से सभी कोविड गाइडलाइन का पालन करने का आग्रह किया है. “मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद शिवसेना के कार्यक्रम रद कर दिए हैं. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारे नागरिकों की जान को कोई खतरा न हो.” मुंबई मेयर ने कहा “लोगों को भीड़ नहीं लगानी चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए. कोई भी लाकडाउन नहीं चाहता है लेकिन उसके लिए लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए.” Also Read - Mumbai Corona Update: मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,700 से ज्यादा नए केस; बुधवार के मुकाबले 46% बढ़े मामले

We will have to impose lockdown in Mumbai if daily COVID cases cross the 20,000-mark: Mumbai Mayor Kishori Pednekar pic.twitter.com/7AV7fMSjS0

— ANI (@ANI) January 4, 2022