Lockdown like Restrictions in Maharashtra: महाराष्ट्र में लॉकडाउन को 15 दिनों के लिए बढ़ाया गया है. ये जानकारी महाराष्ट्र सरकार के मंत्री राजेश टोपे ने शुक्रवार को दी. उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में लॉकडान जैसी सख्त पाबंदियों (Lockdown-like restrictions in Maharashtra) को 15 दिनों के लिए और बढ़ाया जा रहा है. बता दें कि ये फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के उस बयान के एक दिन बाद लिया गया है जब उन्होंने कहा था कि राज्य में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन जैसी पाबंदियों (Maharashtra Lockdown Update) को एक जून के बाद भी बढ़ाया जाएगा और उनमें बाद में चरणबद्ध तरीके से राहत दी जाएगी. Also Read - Tamil Nadu Lockdown Update: तमिलनाडु में 7 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, केवल इन्हें मिलेगी इजाजत; देखें नए दिशानिर्देश

गौरतलब है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए महाराष्ट्र में एक जून तक पाबंदियां लागू हैं. बयान में ठाकरे के हवाले से कहा गया है कि राज्य में संक्रमण दर के कम होने के बावजूद इस समय एहतियात की जरूरत है. ठाकरे ने कहा, “10-15 जिलों में संक्रमण दर अब भी बहुत ज्यादा है. इसके अलावा, ब्लैक फंगस संक्रमण (जो कोरोना वायरस से उबर रहे या उबर चुके मरीजों में पाया जा रहा है) का खतरा है.” Also Read - MP: कोरोना प्रतिबंध लागू होने के बावजूद स्‍कूल में 30-40 छात्र एग्‍जाम देते मिले

मुख्यमंत्री ने कहा, “आज दैनिक मामलों की संख्या कम हो गई है और पिछले साल सितंबर में दर्ज की गई संख्या तक पहुंच गई है. हमें अब भी सावधानी बरतने की जरूरत है.” उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जैसी पाबंदियां एक जून को एक साथ नहीं हटाई जाएंगी. ठाकरे ने कहा, “पाबंदियों को बढ़ाया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से कुछ समय बाद रियायत दी जाएगी.” बयान के अनुसार मुद्दे पर मंत्रिमंडल की बैठक में विस्तार से चर्चा की गई है. राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां मध्य अप्रैल में लागू की गई थी. Also Read - Sushant Singh Rajput की मौत से जुड़े ड्रग केस में NCB ने सिद्धार्थ पिठानी को किया अरेस्‍ट