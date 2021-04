Lockdown Likely from April 15 Midnight in Maharashtra: महाराष्ट्र में 15 अप्रैल की आधी रात से लॉकडाउन लगाया जा सकता है. राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज इसकी घोषणा कर सकते हैं. ठाकरे आज रात 8:30 बजे राज्यवासियों को संबोधित करेंगे. Also Read - Maharashtra Board SSC HSC Exam 2021 Postponed: महाराष्ट्र बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित, अब इस तारीख से हो सकते हैं एग्जाम

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में 15 दिनों के लिए लॉकडाउन या फिर 21 दिन के पूरी बंदी की घोषणा की जा सकती है. Also Read - क्या मुंबई में लंबे वक्त तक लगने वाला है लॉकडाउन? आशंका के चलते मुंबई से फिर घर लौट रहे प्रवासी कामगार

संभावित लॉकडाउन के बारे में राज्य सरकार ने राज्य विपक्षी नेताओं और व्यापारियों के संगठनों से इस बारे में लंबी चर्चा कर चुकी है. Also Read - Weekend Lockdown/Night Curfew: दिल्ली, यूपी, मुंबई, MP के इन शहरों में कहीं लॉकडाउन तो कहीं नाइट कर्फ्यू, देखें पूरी लिस्ट

इस बारे में पहले ही राज्य सरकार के एक मंत्री असलम शेख कह चुके हैं कि अचानक से ही लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा. अभी राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के देखते हुए अस्पतालों में और अधिक बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है.

मुंबई के प्रभारी मंत्री शेख ने संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री कोविड-19 कार्यबल के सदस्यों से बात कर चुके हैं. उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं और उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा की है. हमने सप्ताहांत लॉकडाउन, रात्रि कर्फ्यू और अन्य उपायों को आजमा लिया है.

उन्होंने कहा, ‘‘कोरोना वायरस की कड़ी को तोड़ने के लिए हम आज नया दिशा-निर्देश लागू करेंगे. आज रात की घोषणा में समूचे राज्य के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तय की जाएगी.’’

पिछले सप्ताह सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तेजी से बढ़ रहे संक्रमण की रोकथाम के लिए विस्तारित लॉकडाउन लागू करने का संकेत दिया था.