Lockdown Restrictions Extend in Maharashtra: महाराष्ट्र में अब भी कोरोना (Corona Virus) फैलने का ख़तरा है. इसे लेकर राज्य सरकार एहतियात बरत रही है. कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन (Corona Virus New Strain) को लेकर भी सजगता बरती जा रही है. सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर राज्य में लगाई गई पाबंदियों की मियाद 31 जनवरी 2021 तक के लिए बढ़ा दी है. इस संबंध में 29 दिसंबर को परिपत्र जारी किया गया.

परिपत्र में कहा, ''राज्य में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है. इसलिए इसके प्रसार को रोकने के लिए कुछ आपात कदम उठाए जा रहे है और राज्य में लॉकडाउन (Lockdown in Maharashtra) संबंधी पाबंदियां 31 जनवरी तक बढ़ाई जाती हैं.'' इसमें कहा गया कि जिन गतिविधियों को समय-समय पर अनुमति दी गई है वे जारी रहेंगी.

उल्लेखनीय है कि गत कुछ महीनों में सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) पाबंदियों में कई तरह की ढील दी है. महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने पूजा स्थलों को दोबारा खोलने की अनुमति दी थी. इसके साथ ही राज्य के कुछ हिस्सों में नौवीं से 12वीं तक कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं.