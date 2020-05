मुंबई: महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने सोमवार को कहा कि प्रदेश में कोरोना पाबंदियों में ढील के बाद विभिन्न क्षेत्रों की इकाइयों में के करीब छह लाख कर्मचारियों ने कामकाज फिर शुरू कर दिया है. लॉकडाउन (बंद) के तीसरे चरण में उद्योगों को सशर्त राहत के बाद उनका फिर से खुलना शुरू हुआ है. Also Read - Lockdown: महाराष्ट्र में 25,000 कंपनियों के 6 लाख कर्मचारियों ने फिर शुरू किया काम

उद्योग प्रतिनिधियों के साथ एक संवाद में देसाई ने कहा कि राज्य में लगभग 25,000 कंपनियों ने फिर से कामकाज शुरू कर दिया है.

उद्योग मंत्री ने कहा, "इन 25,000 फर्म में करीब छह लाख लोगों ने कामकाज दोबार शुरू कर दिया है. इसमें अकेले पश्चिमी महाराष्ट्र में 9,147 उद्योगों को काम दोबारा शुरू करने की अनुमति दी गई है. इसमें से कुल 5,774 ने कामकाज शुरू कर दिया है.

20 deaths and 791 new cases of #COVID19 have been reported in Greater Mumbai Area today. Total number of #COVID19 cases rises to 14355 including 3110 cured/discharged and 528 deaths: Municipal Corporation Greater Mumbai #Maharashtra pic.twitter.com/izfskqCrfv

