Maharashtra Lockdown News: कोरोना की पहली और दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित रहे महाराष्ट्र में एक फिर नए मामले बढ़ते जा रहे हैं. कोरोना के नए ‘ओमिक्रॉन’ वेरिएंट (Omicron Variant) के खतरों के बीच मुंबई में रोजाना दर्ज किये जाने वाले मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है. कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने गुरुवार को कोविड टास्क फोर्स के साथ बैठक की और राज्य के हालात पर चर्चा की.Also Read - Mumbai Corona Update: मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,700 से ज्यादा नए केस; बुधवार के मुकाबले 46% बढ़े मामले

बैठक के बाद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री (Rajesh Tope) ने बताया कि दो दिनों में कोरोना के मरीज दोगुने हुए हैं. ये स्थिति चिंताजनक है. उन्होंने बताा कि पॉजिटिविटी दर लगातार बढ़ रही है. बैठक में इसे लेकर तमाम उपायों और प्रतिबंधों पर चर्चा हुई. इस बारे में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री अगले एक दो दिन में लेंगे. Also Read - Omicron के खतरे को देखते हुए बंगाल सरकार अलर्ट, UK से कोलकाता आने वाली सभी उड़ानों पर 3 जनवरी से रोक

I urge everyone to avoid crowding & follow guidelines to avoid infection. Schools students (15-18 yrs) should be taken in batches to vaccination centres. This will result in a high rate of vaccination. Schools will not be closed as of now: Rajesh Tope, Maharashtra Health Minister pic.twitter.com/bSDrWi65wj

— ANI (@ANI) December 30, 2021