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मटन नहीं मिला तो भड़क उठे लोग, स्टाफ पर बरसाए लात-घूंसे, एक को पीट-पीटकर किया अधमरा
लोनावला में मटन नहीं मिलने पर कुछ युवकों ने रिसॉर्ट स्टाफ पर हमला किया. बताया जा रहा है कि एक कर्मचारी ICU में भर्ती है. जानते हैं ये पूरा मामला क्या है?
मुंबई से घूमने आए 15 लोगों का एक ग्रुप छोटी-सी बात पर भड़क गया. लोनावला के एक रिसॉर्ट में ये सभी लोग ठहरे हुए थे और 26 मार्च को दोपहर के समय लंच के दौरान मटन डिश की मांग कर बैठे. जब स्टाफ ने बताया कि मटन खत्म हो चुका है, तो यह बात उन्हें इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने गुस्से में आकर हंगामा शुरू कर दिया. देखते ही देखते बहस झगड़े में बदल गई और माहौल पूरी तरह बिगड़ गया.
स्टाफ पर बेरहमी से हमला
गुस्साए युवकों ने रिसॉर्ट मालिक और स्टाफ पर हमला कर दिया. सबसे पहले मालिक मोहन भोईर को निशाना बनाया गया, जिन्हें लात-घूंसे मारे गए और प्लास्टिक की कुर्सी से भी हमला किया गया. इसके बाद कुक और अन्य स्टाफ को भी नहीं छोड़ा गया. कर्मचारी सौरभ गोरे को जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटा गया, जिससे उनकी हालत बेहद गंभीर हो गई. इस हिंसा से पूरे रिसॉर्ट में डर और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
एक को गंभीर चोट आई, ICU में भर्ती
हमले में सबसे ज्यादा गंभीर चोट सौरभ गोरे को आई. उनके पेट और पेल्विस पर इतनी जोर से वार किया गया कि उनका ब्लैडर फट गया. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और वे ICU में भर्ती हैं. बाकी घायल कर्मचारियों का भी इलाज चल रहा है. डॉक्टर लगातार उनकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे इस घटना की गंभीरता साफ दिखाई देती है.
पुलिस कर रही मामले में जांच
घटना के बाद लोनावला रूरल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. रिसॉर्ट मालिक की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है. पुलिस ने अब तक पांच आरोपियों की पहचान कर ली है और बाकी की तलाश जारी है. हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.
सुरक्षा पर उठे सवाल
इस घटना ने लोनावला जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक मामूली बात पर इस तरह की हिंसा होना समाज के लिए चिंता की बात है. ऐसे मामलों से यह भी साफ होता है कि गुस्से पर काबू न होने से हालात कितने बिगड़ सकते हैं. अब सभी की नजर इस बात पर है कि पुलिस कितनी जल्दी कार्रवाई करती है और आरोपियों को सजा दिलाती है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.
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