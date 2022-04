Maharashtra: महाराष्‍ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख ( MNS chief) राज ठाकरे (Raj Thackeray) ने एक बार फिर से मस्जिदों (mosques) में लाउडस्पीकर (Loudspeakers) बंद कराने के लिए चेतावनी भरे अंदाज में राज्‍य सरकार से कहा है. राज ठाकरे ने कहा, 3 मई तक मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद होने चाहिए वरना हम स्पीकर पर हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) बजाएंगे. यह एक सामाजिक मुद्दा है, धार्मिक नहीं. मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं, हम इस विषय पर पीछे नहीं हटेंगे, आप जो करना चाहते हैं वह करें.Also Read - दिग्‍विजय सिंह के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने समेत कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज

Loudspeakers in mosques should be shut till May 3rd otherwise, we will play Hanuman Chalisa in speakers. This is a social issue, not a religious one. I want to tell the state government, we will not go back on this subject, do whatever you want to do: MNS chief Raj Thackeray pic.twitter.com/H4ysJvCJym

— ANI (@ANI) April 12, 2022