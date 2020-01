मुंबई/पालघर (महाराष्ट्र): महाराष्ट्र में पालघर जिले के बोईसर में शनिवार शाम एक रसायन फैक्टरी में हुए भीषण विस्फोट में 5 लोग मारे गए. एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि फैक्टरी कोलवाडे गांव में स्थित है और यह विस्फोट शाम करीब सात बज कर 20 मिनट पर हुआ. विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसे 15 किमी दूर तक सुना गया. विस्फोट के कारण आसपास के कुछ इलाकों में खिड़कियों के शीशे टूट गये.

#Maharashtra : 5 people dead & 6 injured in the fire that broke out at a chemical factory in Boisar, Palghar today. pic.twitter.com/hnqyS4GpSI

अधिकारी ने बताया कि यह विस्फोट अंक फार्मा के निर्माणाधीन संयंत्र में हुआ. अधिकारी ने बताया कि विस्फोट में आठ लोग मारे गये. मलबे से घायल लोगों को निकाला जा रहा है. विस्फोट के बाद आग लग गयी जिस पर काबू पा लिया गया है. अंक फार्मा कोलवाडे स्थित महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) क्षेत्र में स्थित है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हादसे में मारे गये प्रत्येक व्यक्ति के निकट परिजन के लिए पांच लाख रूपये की सहायता की घोषणा की है.

SP Palghar has issued a correction, 5 people dead & 6 injured in the fire that broke out at a chemical factory in Boisar today. #Maharashtra https://t.co/44UFkKr1vd

— ANI (@ANI) January 11, 2020