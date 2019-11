मुंबई: दक्षिण मुंबई स्थित अपने घर में रविवार को पूरा दिन बिताने वाले एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने

रविवार को देर रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बंद कमरे में मुलाकात की. इससे पहले रविवार को दिन में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की संयुक्त याचिका पर केंद्र, महाराष्ट्र सरकार, फडणवीस और अजित पवार को नोटिस जारी किया था. इस याचिका में भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के राज्यपाल के 23 नवंबर के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है.

महाराष्‍ट्र में घटे सियासी घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की संयुक्त याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा.

महाराष्ट्र: सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें, विधायकों को ‘संभालने’ की कोशिश में लगी कांग्रेस, NCP और शिवसेना

मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर हुई इस बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत पाटिल, विनोद तावड़े और गिरीश

महाजन शामिल थे.

CM @Dev_Fadnavis and DCM @AjitPawarSpeaks today met and discussed on various measures for additional support & assistance to unseasonal rain affected farmers. Tomorrow it will be further discussed with the Chief Secretary & Finance Secretary.

