नई दिल्ली: मुकेश अम्बानी (Mukesh Ambani) के घर के बाहर मिली कार और मनसुख हिरेन की मौत के मामले में महाराष्ट्र एटीएस (Maharashtra ATS) प्रेस कॉन्फ्रेस कर रही है. एटीएस ने कहा कि सचिन वाजे (Sachin Vaze) ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है. एटीएस का ने बताया कि सचिन वाजे का कहना है कि उन्होंने कभी भी स्कॉर्पियो का इस्तेमाल नहीं किया, जो मुकेश अम्बानी के घर पर मिली थी.

A 'khela' is happening in Maharashtra too. I just saw the Maharashtra ATS press conference, where only a statement was was made and no questions were taken…What's happening in Maharashtra is not 'vikas' it is 'vasooli': Union Minister & BJP leader Ravi Shankar Prasad, in Delhi pic.twitter.com/j3V86hGZXz

— ANI (@ANI) March 23, 2021