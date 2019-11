नई दिल्‍ली: महाराष्‍ट्र विधानसभा में आज यानि शनिवार को दोपहर बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाडी सरकार विश्वास मत साबित करेगी. इसके दूसरे दिन रविवार को विधानसभा अध्‍यक्ष का चुनाव किया जाएगा. कांग्रेस ने दावा किया है विधानसभा अध्‍यक्ष के चुनाव में पार्टी की ओर से नाना पटोले उम्‍मीदवार होंगे. यह बात महाराष्‍ट्र कांग्रेस प्रदेश के अध्‍यक्ष बाला साहब थोरात ने का सत्र शुरू होने से ठीक पहले कही है. लेकिन अभी तक शिवसेना और एनसीपी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

बता दें कि पिछले लोकसभा में नाना पटोले बीजेपी से लोकसभा सदस्‍य रहे हैं. उन्‍होंने 2017 में किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार से नाराजगी चलते सांसद के पद से इस्‍तीफा दे दिया था और कांग्रेस ज्‍वाइन कर ली थी. पटोले मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में सांसद रहे हैं.

पटोले ने 2014 के संसदीय चुनावों में भंडारा-गोंदिया लोकसभा सीट से एनसीपी के दिग्‍गज नेता प्रफुल्‍ल पटेल को बड़े अंतर लगभग 1.50 लाख वोटों से हराया था.

